大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避

更新時間：18:04 2025-11-30 HKT
發佈時間：18:04 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五級火災造成至少146人死亡，網傳慘劇元兇是「地盤工人食煙」，而宏福苑居民亦曾投訴苑内工人吸煙問題嚴重。然而，似乎仍有人「見過鬼唔怕黑」，有網民今日（30日）在社交平台分享短片，指正當全部人關注宏福苑大火時，有地盤工人在地面位置拆除棚網時仍然「擔住支煙」，「驚都未驚過」。

目擊者：風頭火勢都唔識避一避

目睹事發經過的「興華」負責人向《星島頭條》表示，今午約兩時半，柴灣長匯工業大廈外正進行拆除棚網工作，他目睹有工人「邊食（煙）邊拆」。他指，知道地盤工人十居其九都會吸煙，但「𠵱家風頭火勢都唔識避一避，當好似無咗件事咁」，形容情況實在太誇張。

他直言，「仲要咁樣食住煙嚟做嘢，做完嘢行開少少食都好呀」，希望工人們加強安全意識，避免再次發生同類事件。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙

大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換

大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮

網民指責：就係呢啲煙民害死咁多無辜市民

帖文一出，網民紛紛留言指責，「正人渣，食住煙去開工，就係呢啲煙民害死咁多無辜市民」、「開工唔食煙真係咁難？」、「風頭火勢時刻，仲食煙開工， 班人係要鐵拳教育先得」。然而，亦有網民認為片主矯枉過正，「喺街上面又唔係喺棚入邊，慢慢嘈啦，反正佢喺條街度肯定無犯法，又唔係喺地盤入邊食住支煙做嘢」。

此外，有網民留意到該工人身穿「其士建築」工作服，建議打電話去投訴，「話呢啲工人著住其士建築嘅開工服，一路食煙一路拆網，畀埋條片佢睇，問下佢啱唔啱」。

原帖：興華1978@Threads

