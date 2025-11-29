宏福苑五級火｜消防處職工總會指處長負責事故內外協作 消防員現場物資充足

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，消防處職工總會副主席聶元風接受《星島》訪問時表示，事故中各級人員分工明確，火警升至五級火時，按照既定制度由副處長擔任現場總指揮，而處長則負責事故內外的協作，包括人手調配、跨部門協作、外部支援以及探望受傷同事與家屬等。他指，火警於當日下午3時02分升為三級，3時20分已經啟動「處長指揮室」，全程掌握火場內外情況，確保各項調配即時到位，「管理層與前線各司其職，才能確保救援工作有序推進」。

部門日派逾2,000個飯盒及多種補給品

針對市民擔心消防員在火場物資不足夠，聶元風澄清，指部門每日派出超過2,000個飯盒及多種補給品，包括杯麵、飯團及能量飲品等，並有膳食車及採購組即時支援，資源非常充足。他解釋，市民或許看到消防員在工作時未進食，誤以為沒有膳食，其實只是輪班進食，並非缺乏資源，「每個同事的狀態不同，可能有的同事想吃不同的食物，例如杯麵，部門都會提供足夠的補給。」他感謝市民熱心的為消防員送物資，「市民的支持是我們的動力」，但建議更多支援可轉向受災居民。

沒有合適位置讓101米雲梯發揮作用

關於市民質疑未有使用更高的雲梯，聶解釋，香港一般道路寬度不足以展開101米雲梯，需至少10米寬的空間，而現場環境並不適合。他指，即使在十字路口展開，亦難以到達所有需要救援的樓層，反而現有雲梯車更適合本地路面情況，效益最大，因此並非「不想用」，而是「沒有合適的位置讓它發揮作用」。

聶元風指，火場面積龐大，涉及多個單位同時著火，消防員必須先經過高溫環境才能向前推進，救援壓力很大，安全風險極高。他指，消防員不是莽夫，必須先保障自身安全才能救人，否則若自身陷入危險，反而需要他人救援，難以完成任務，「宗旨是在最短時間内救最多的人」。

香港消防裝備屬世界高規格

至於裝備問題，他強調香港消防裝備，例如抗火服已屬世界高規格，雖然科技日新月異，但目前未有重大技術突破，暫時不值得投入大量資源更換。他表示，會持續關注市場發展，若未來裝備有顯著改進可幫助救援工作，工會必定要求添置。

記者：蔡思宇