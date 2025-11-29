Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱中聯辦、外交部駐港公署、駐港部隊和駐港國安公署下半旗及默哀

社會
更新時間：15:29 2025-11-29 HKT
發佈時間：15:29 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，全城哀悼。中央政府駐香港聯絡辦副主任劉光源、羅永綱、祁斌、孫尚武和秘書長王松苗，在港協助開展救災工作的中央港澳辦工作小組成員，中聯辦幹部職工代表，今 ( 29日 )早8時，在辦公樓前肅立。國旗升到旗桿頂部後，再徐徐降半旗。全體人員默哀3分鐘，表達對火災中不幸罹難人士的沉痛哀悼和英勇犧牲消防員的崇高敬意。

外交部駐港公署今早舉行下半旗和默哀儀式

外交部駐港公署今早亦舉行下半旗和默哀儀式。特派員崔建春、副特派員李永勝、花有與張長偉，以及公署工作人員在辦公樓正門前廣場肅立，全部人之後默哀3分鐘，公署將一連3日下半旗誌哀，向香港火災事故遇難人員和殉職的消防員致以深切哀悼。公署將一連3日下半旗誌哀。

駐港國安公署在公署總部舉行下半旗誌哀儀式

駐港國家安全公署領導和幹部代表亦在公署總部舉行下半旗誌哀儀式，全體幹部肅立默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔宏福苑火災中不幸罹難的人士。

駐香港部隊領導機關、官兵代表也於今日上午8時，在中環軍營、中區軍用碼頭，陸海空軍部隊官兵在昂船洲、石崗、新圍等軍營，組織下半旗和默哀儀式，向在香港大埔宏福苑火災中遇難人員和殉職消防員致以深切哀悼。

行政長官李家超今早（29日）聯同主要官員、行政會議非官守議員、公務員、紀律部隊首長及醫管局領導層等，在政府總部東翼前地默哀。港澳辦常務副主任徐啟方、中聯辦主任周霽及中央港澳工作辦公室副主任農融亦在場，一同哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。

相關新聞: 

大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀

大埔宏福苑大火｜政府今早辦悼念儀式 巿民政總外參與默哀 哽咽稱略盡綿力

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前