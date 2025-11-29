大埔宏福苑五級火︱中聯辦、外交部駐港公署、駐港部隊和駐港國安公署下半旗及默哀

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，全城哀悼。中央政府駐香港聯絡辦副主任劉光源、羅永綱、祁斌、孫尚武和秘書長王松苗，在港協助開展救災工作的中央港澳辦工作小組成員，中聯辦幹部職工代表，今 ( 29日 )早8時，在辦公樓前肅立。國旗升到旗桿頂部後，再徐徐降半旗。全體人員默哀3分鐘，表達對火災中不幸罹難人士的沉痛哀悼和英勇犧牲消防員的崇高敬意。

外交部駐港公署今早舉行下半旗和默哀儀式

外交部駐港公署今早亦舉行下半旗和默哀儀式。特派員崔建春、副特派員李永勝、花有與張長偉，以及公署工作人員在辦公樓正門前廣場肅立，全部人之後默哀3分鐘，公署將一連3日下半旗誌哀，向香港火災事故遇難人員和殉職的消防員致以深切哀悼。公署將一連3日下半旗誌哀。

駐港國安公署在公署總部舉行下半旗誌哀儀式

駐港國家安全公署領導和幹部代表亦在公署總部舉行下半旗誌哀儀式，全體幹部肅立默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔宏福苑火災中不幸罹難的人士。

駐香港部隊領導機關、官兵代表也於今日上午8時，在中環軍營、中區軍用碼頭，陸海空軍部隊官兵在昂船洲、石崗、新圍等軍營，組織下半旗和默哀儀式，向在香港大埔宏福苑火災中遇難人員和殉職消防員致以深切哀悼。

行政長官李家超今早（29日）聯同主要官員、行政會議非官守議員、公務員、紀律部隊首長及醫管局領導層等，在政府總部東翼前地默哀。港澳辦常務副主任徐啟方、中聯辦主任周霽及中央港澳工作辦公室副主任農融亦在場，一同哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。

