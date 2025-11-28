大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到

大埔宏福苑一場無情五級火，無數家庭一夜間支離破碎，悲劇過後，不少災民都在社交平台分享經歷。有新抱就在社交平台Threads細述了自己「老爺奶奶」陰陽兩隔的故事，希望有人能開解奶奶，助她渡過難關。她又提到，自己老爺最後身影是手握身份證和披着兩張沾濕的棉被，形容他安然面對死亡，也害怕死後未被認出，聰明地手握身份證。

奶奶自責無陪老伴

樓主表示，近年老爺身體不適，需長期使用呼吸機及輪椅代步。大火當日，奶奶已外出買餸，當時只是隔壁大廈著火，奶奶在3點多時還能聯繫上老爺，並叮囑他萬事小心，但沒想到火勢蔓延迅速，未幾老爺已經失聯。

樓主續指，丈夫和奶奶都非常自責，丈夫自責為何當時沒有叫父親帶着呼吸機逃跑，而奶奶則自責自己沒有陪在老伴身邊。樓主直言「好多事真係沒有如果」，希望認識丈夫的人能和他說聲「加油」，因為他承受的壓力最大，要裝作堅強冷靜，照顧家人情緒，對於處理身後事也沒有經驗。

除了家人情緒，樓主也提到老爺「好聰明」，她從丈夫處得知，老爺生前最後位置是在廁所，手握身份證和裹着兩張沾濕的棉被，「可想而之，老爺當時安然面對死亡，手握身份證，害怕家人搵唔到佢。」

網民亦紛紛留言送上祝福，並有提供精神科護士及專科醫生的聯絡方式，希望樓主和家人都能振作。

資料來源：tracyng505@Threads