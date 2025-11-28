大埔宏福苑五級火︱義工自發支援 派香薰助眠 將辦瑜伽班助災民走出陰霾

天災無情，人間有愛。大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今造成至少128人死亡，逾200人情況未明。災難發生後，多個團體及義工自發到場支援，有聯誼會組織派發物資，並表示若政府需要協助清理災區，將派遣年輕成員參與；亦有義工團隊專注提供情緒支援。現場義工總人數超過100人。

香港保定海外聯誼會會長梁磊表示，聯誼會已連續兩日到場派物資。首日有8名義工，主要派發水果；第二日增至15人，連同負責採購物資的成員，合共動員逾70人。除水果外，亦派發川貝枇杷膏、涼茶及中藥等，物資約在半小時內派發完畢。她指，聯誼會將繼續提供支援，包括運送臨時房屋供災民使用，若政府需協助清理災區，聯誼會的年輕成員亦會參與。聯誼會將於今晚開會，商討明日支援工作，目標是精準協助災民。

派助眠香薰油 冀舒緩災民情緒

心圓滿基金會義工Kelly指出，今次賑災行動主要為災民提供情緒支援。由於災情突然，只能在短時間內組織有限物資，因此今天派發的物資主要為保心安神花及香薰油，旨在幫助災民放鬆情緒，盡快休息。她觀察到災區物資供應充足，因此團隊更著重心靈層面支援。

將聯絡更多團體 提供深層心靈關懷

心圓滿基金會義工Heidi預計，今日派發工作將持續三至四小時，稍後會開會檢討並跟進居民需要。她續指，下周將聯絡其他情緒支援團體，為災民提供更深層次關懷，例如舉辦減壓放鬆活動及瑜伽班，協助災民走出陰霾。

市民自發互助 物資多元化

除了組織，不少熱心市民亦自發前往大埔幫忙。粉嶺居民葉先生表示，行動主要由居民自發組織，沒有特定發起人，「我出門時經過，便加入幫忙」。他又指「好多人都係自動自覺過嚟幫手」，並會主動詢問有何需要。

他提到，每朝早7時便有大量物資運抵，現場人員會將物資分類，包括食物、飲用水、電器、衣物、尿片及口罩等。他則負責派發食物和飲用水，其他區域會有專人負責派發不同物資。

葉先生已連續兩日參與義工活動，並預計「未來幾日都會繼續」。他指出，義工人數不定，高峰時一個站點會有6到8個人，估計總人數達「百零二百人」。由於物資數量龐大且持續運抵，難以準確統計具體箱數。

