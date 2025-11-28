Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流｜兩歲女童併發休克、腦病變和多重器官衰竭 延至昨晚不治 今年第三宗兒童死亡個案

社會
更新時間：17:20 2025-11-28 HKT
發佈時間：17:20 2025-11-28 HKT

衞生署衞生防護中心（中心）今日（28日）公布，昨日（27日）一宗兩歲女童感染甲型流感的嚴重個案，病人因併發症延至昨晚不治。中心再次呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

今年第三宗兒童感染流感後離世個案

中心總監徐樂堅說，女童過往健康良好，是今年第三宗兒童感染流感後不幸離世的個案。計及這宗個案，本年度季節性流感疫苗接種計劃由9月展開後已錄得13宗兒童感染流感的嚴重個案，當中只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。然而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。

中心呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗。
中心呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗。

為避免類似的不幸事件發生，他呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，務必立即行動，尤其是高風險群組，例如兒童、長者、患有慢性疾病和免疫抑制的成年人。市民除了透過政府的各項計劃接種季節性流感疫苗，亦可以聯絡自己的家庭醫生安排接種。

徐樂堅續說，雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度自10月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會有反覆，加上明年初或會出現冬季流感季節，他再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗的市民，請從速行動。對比今年初冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前，18歲以下兒童中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有近17%，希望各位家長不要遲疑，請盡快聯絡自己家庭醫生為子女，以至自己和其他家人安排接種季節性流感疫苗。

