黃百鳴涉內幕交易案 辯方陳詞指證監會無權要求機主交出手機密碼 官下周一裁斷「案中案」

79歲導演黃百鳴（原名黃栢鳴）涉天馬影視內幕交易案，辯方爭議涉案手機WhatsApp訊息記錄的可呈堂性、以「案中案」形式處理，今於東區裁判法院續審。辯方陳詞指根據案例，證監會如要檢視涉案手機內容，應另申請搜查令，而法例也沒有授權證監會在現場要求機主提供手機密碼，質疑做法侵犯了機主私隱權。裁判官高偉雄押後至下周一裁斷。

辯方指證監會檢視手機內容須另申手令

被告黃栢鳴、由資深大律師謝華淵代表；控方由資深大律師陳政龍及大律師蕭錦濤代表。傳票控罪指，黃百鳴於2017年8月25日至10月17日與天馬影視文化控股有限公司有關連，並掌握天馬影視的內幕消息，而慫使黃潔珍進行該等交易。

辯方爭議黃百鳴妹妹黃潔珍手機內WhatsApp記錄的可呈堂性，指證監會並未就檢視及擷取該手機內容，另申請手令，而根據岑永根案例，執法部門如要檢視案中檢獲的手機內容、須另向法庭申請手令。

證監會有責任告知黃潔珍有權請律師

辯方又指，當日早上黃潔珍原本正在單位內睡覺，突然有陌生人上門，表示有權進屋搜查，又要求提供手機密碼。辯方引用加拿大案例，指當時黃潔珍根本非自願交出密碼，質疑沒有人會自願向陌人生交出密碼、容許對方查看自己手機私隱，而大多數巿民亦不知道自己有權拒絕交出密碼。

辯方另提到，《基本法》第35條保障巿民選擇律師及時保護自己合法權益的權利，而當證監會要求黃潔珍交出手機密碼時，黃潔珍已屬被扣押，證監會有責任通知黃潔珍可以請律師，惟證監會當時並沒有這樣做，即使事後黃潔珍有請律師、已非「及時」，因她已交出密碼。

即場查問密碼是貪方便且有法不依

辯方重申，不爭議證監會有權檢視涉案手機的內容，但本案中並未依程序辦事、變相越權。

辯方指根據該條例的設計，其實是容許證監會先到單位檢取手機，再發通知書要求提供密碼，而證監會在現場詢問密碼只是「貪方便」，「有法不依，有規矩唔跟」。

案件編號：ESS1735/2025

法庭記者：王仁昌