政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲

60歲機電工程署高級屋宇裝備工程師隱瞞與機電署分判商董事有私交友好關係，收取對方4萬港元賄款，更與妻子洗黑錢逾626萬港元等。工程師今於高等法院承認收賄、公職人員行為失當、管有來歷不明的財產及洗黑錢共6罪，承認案情提及他多次與涉案董事飯聚討論合約，多年來開支遠超其薪金，兩夫婦所持的不明資金高達1,190萬元，同時他洗黑錢逾626萬港元。辯方表明被告職業生涯徹底摧毀，已申請退休有待批核，願意向政府賠償380萬元。法官胡雅文需時考慮，案件押後至12月16日判刑及處理充公令。

承認行為失當、收受利益、洗黑錢等6罪

被告為機電工程署高級屋宇裝備工程師謝聲德，謝承認一項公職人員行為失當罪、一項公務員收受利益罪、一項管有來歷不明的財產罪、三項洗黑錢罪。公職人員行為失當及貪污罪行發生於2017年2月至2019年2月期間；而處理犯罪得益罪行則於2012年1月至2019年8月的8年間發生。

謝聲德在1991年加入機電署，1996年至2014年擔任屋宇裝備工程師，2014年10月晉升至高級屋宇裝備工程師。謝聲德自2013年8月至2019年2月調派至市政工程部小型工程分部，負責處理及監督公共工程合約招標和運作事宜。機電署分判承建商宏晉工程有限公司（Great Rise Engineering Limited）、美亞工程有限公司（Million Engineering Limited）及三和工程顧問有限公司（Sun Wo Engineering Consultants Limited）3間公司的董事兼股東均為陳子榮。

以不明資金維持高質生活

謝聲德於2019年2月28日被廉政公署拘捕，接受會見時在警誡下保持緘默。謝聲德及妻子吳蔚珊曾在30個銀行戶口中存款448筆來自不明來源的現金，共逾1200萬港元，兩夫婦所持的不明資金更高達1190萬元。謝聲德的現金、信用卡、租金、購物、美容、旅遊及大廈管理費等開支總額近2973萬元，惟謝在2012年至2018年6年間公職薪酬總額僅為逾785萬元，可見他以不明資金維持高於與公職薪酬相稱的生活水平。

謝的妻子吳蔚珊承認不時協助謝將現金存入銀行戶口，現金存款總額逾626萬港元，屬於兩夫婦直接或間接為可公訴罪行的得益。謝另承認於2012年至2014年期間，曾與陳子榮5度前往內地或海外旅行，兩人在2015年12月至2019年2月保持頻密聯絡，討論機電署及其他政府部門合約的招標程序及私人事宜，陳子榮曾支付6次午餐聚會帳單，但謝在執行公職期間沒有及時向其機電署上司報告兩人的私人友誼或任何利益衝突。

陳子榮在2019年1月17日從銀行戶口提取現金4萬元，即40張1千元鈔票，再駕駛以美亞工程有限公司之名擁有的車輛接載謝聲德，又請謝在九龍海逸君綽酒店The Promenade午膳，謝其後簽署總額約175萬港元的兩個裝修工程，批予陳子榮旗下的三和工程顧問有限公司，損害合約公正性及機電署的聲譽。謝聲德於2019年2月28日被廉政公署拘捕，接受會見時在警誡下保持緘默。廉署在謝聲德於工作地點的一個抽屜内，找到一個白色信封，內有以橡筋捆綁的4萬元現金，而橡筋上被驗出有陳子榮的DNA。

案件編號：HCCC413/2024

法庭記者：劉曉曦