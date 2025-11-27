大埔宏福苑五級火｜火炭穗禾苑外牆被棚架棚網覆蓋 居民：擔心一旦發生火警 會重演慘劇

行政長官李家超因應大埔宏福苑昨日（26日）發生的五級火，宣布政府已即時安排巡查全港、所有正進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料安全。《星島》記者今日（27日）到正進行翻新大維修的火炭穗禾苑觀察，屋苑外牆被棚架和棚網覆蓋。多名居民表示，近日風高物燥，擔心一旦發生火警，會重演慘劇，導致社區人心惶惶，冀承建商盡快拆棚。

穗禾苑共有9座，每座有36層，前年起進行翻新大維修，造價逾3.88億。居民張太表示，工程原本分批施工，現在卻一次性包攬九座，導致工人不足、進度緩慢；而居民曾進行測試，發現棚網容易燃燒，因此現時非常擔心火警風險。

居民林生表示，屋苑地下及樓梯走火通道亦曾堆放大量易燃物，「若發生火警，長者和小朋友根本難以逃生」。他指，工程耗時近兩年，擔心一旦有火種，亦會演變成火災風險。

陳先生則指，兩個單位共分攤25萬元進行維修工程，很擔心發生火警，只希望工程儘早完成。

記者致電穗禾苑的承建商，公司指工程完結就會拆棚，隨即掛斷電話。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰