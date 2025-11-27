Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火．尋人｜6月大女嬰與婆婆失聯 家屬尋遍9間醫院不獲 工友嘆三人失聯一死

社會
更新時間：19:25 2025-11-27 HKT
大埔宏福苑發生五級大火，火勢大致受控，但仍有家屬尋找親人未果。一名6個月大女嬰與其婆婆在住所失聯超過20小時，家人憂心忡忡。女嬰的爺爺許先生表示，孫女與其婆婆居於宏昌閣21樓，昨日（26日）得知起火後致電婆婆卻無人接聽，至今都聯繫不上，家人多次報警求助，惟僅獲「等待消息」的回覆，令他們焦急萬分。許先生尋遍全港9間醫院亦不見二人蹤影。

憂孫女長時間未進食  「就算冇其他事，都會餓死啦」

許先生指，從新聞得悉有嬰兒獲救，但不確定是否為其孫女，警方亦未能確認相關消息。許先生形容，一家上下均非常焦慮，「由晚到朝眼都未合過」，擔心孫女長時間未進食，「就算冇其他事，都會餓死啦」。許先生一直透過各方渠道尋求協助，形容自己「心力交瘁」，無奈之下求助傳媒，盼孫女及婆婆能盡快與家人團聚。

許先生擔心孫女長時間未進食，「就算冇其他事，都會餓死啦」。
陳先生於該地盤開工，事故令他與工友失去聯絡。

陳先生於該地盤開工，事故令他與工友失去聯絡。他情緒激動地表示，他們一行11名工友中，目前仍有三人失聯，一人已獲確認死亡。由昨日下午3時半起一直等待消息，電話打通但無人聽，其間亦曾分三批人到三間醫院尋找，但未獲任何消息。他憂心忡忡，指失聯工友與自己相識數十年，關係密切，「大家一齊做嘢，成日都聚埋一齊，點會唔擔心呢？」十分盼望工友安然無恙。

記者：曹露尹

