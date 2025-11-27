大埔宏福苑五級火｜保險業聯會 : 保險公司設專人接聽熱線 優先處理受影響保單持有人索賠

大埔宏福苑五級火災導致數十人身亡、數百人受傷及失聯，香港保險業聯會和保險業界對遇難者家屬表示致以深切慰問，並祝願傷者早日康復，失聯者與家人重聚，亦感謝各為救災人員的努力。 災民中有不少購有各類保險，為了向他提供適切的協助，保聯的會員保險公司已即時採取行動，包括成立專人接聽熱線，解答災民對保單保障範圍、索償具體安排的問題，並簡化及加快賠償程序，提供保單以外的額外支援 ，促請代理人為受害客戶提供即時協助。

優先處理受影響保單持有人索賠

同時，聯會亦會優先處理受影響保單持有人的索賠，包括人壽保險、醫療保險、個人意外保險、家庭保險、火災保險等，盡可能免除死亡理賠所需的死亡證明，為災民提供保費假期／延長保單繳款期限，並在指定時間內提供保單貸款利息減免，各項安排旨在確保受保人在此艱難時刻，能夠得到保險公司適切的協助，紓解他們面對的重大財政及精神壓力。

聯會會優先處理受影響保單持有人的索賠。

聯會會優先處理受影響保單持有人的索賠。

保聯行政總監劉佩玲表示，對這場悲慘的火災感到深感痛心，身同感受。保聯會員公司已準備就緒，全力為 災民提供資源和支援，幫助他們度過這難關。 而為了協助災民了解其人壽保險、家居保險、樓宇保險、醫療及個人意外保險等保障，保聯特別設立查詢服務，包括電話查詢和電郵，以便提供適切的援助，並可透過保聯網頁瀏覽重要資訊。

保聯查詢服務： 電話：852-28619367。

電郵：[email protected]

保聯網頁：大埔宏福苑五級大火相關的保險保障及理賠安排