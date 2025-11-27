大埔宏福苑五級火｜英皇集團哀悼 慈善基金捐出逾千套全新枕頭及棉被 解居民燃眉之急

大埔宏福苑五級火，造成多人死傷，英皇集團今日（27日）表示，向英勇殉職的消防人員及不幸離世的居民表示沉痛哀悼，由衷感謝每一位奮不顧身通宵救援、全力拯救被困居民及失聯人士的所有救災人員。衷心祝願救援工作順利推進，將傷亡減至最低，傷者早日康復。

物資已抵達社區中心 陸續安排分發

英皇集團與社會各界攜手為受災居民提供關懷與支援，協助他們渡過難關。集團了解到現時受災居民最為迫切的需要是日常基本生活用品，英皇慈善基金今日早上迅即捐出並運送由集團旗下的歐化傢俬提供逾千套寢具，包括全新枕頭及棉被，以解決居民的燃眉之急，物資現已抵達政府轄下指定的隆亨社區中心，並陸續安排分發有需要人士。

英皇慈善基金旗下義工隊正積極與社區組織協調，全力配合政府提供適切的後續支援。今次事故令無數家庭頓失家園，為支持受災居民與他們共同面對漫長重建家園之路，集團會為接近2000戶居民提供全新床褥作後續支援，減輕災後的經濟重擔，亦會持續關注事態發展，提供相應援助，盡量協助他們早日恢復正常生活。