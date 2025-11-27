Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜英皇集團哀悼 慈善基金捐出逾千套全新枕頭及棉被 解居民燃眉之急

社會
更新時間：17:33 2025-11-27 HKT
發佈時間：17:33 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火，造成多人死傷，英皇集團今日（27日）表示，向英勇殉職的消防人員及不幸離世的居民表示沉痛哀悼，由衷感謝每一位奮不顧身通宵救援、全力拯救被困居民及失聯人士的所有救災人員。衷心祝願救援工作順利推進，將傷亡減至最低，傷者早日康復。

物資已抵達社區中心 陸續安排分發

英皇集團與社會各界攜手為受災居民提供關懷與支援，協助他們渡過難關。集團了解到現時受災居民最為迫切的需要是日常基本生活用品，英皇慈善基金今日早上迅即捐出並運送由集團旗下的歐化傢俬提供逾千套寢具，包括全新枕頭及棉被，以解決居民的燃眉之急，物資現已抵達政府轄下指定的隆亨社區中心，並陸續安排分發有需要人士。

英皇慈善基金旗下義工隊正積極與社區組織協調，全力配合政府提供適切的後續支援。今次事故令無數家庭頓失家園，為支持受災居民與他們共同面對漫長重建家園之路，集團會為接近2000戶居民提供全新床褥作後續支援，減輕災後的經濟重擔，亦會持續關注事態發展，提供相應援助，盡量協助他們早日恢復正常生活。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前