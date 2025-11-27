大埔宏福苑五級火｜香港律師會致哀 承諾與受災社群並肩同行

香港律師會對大埔嚴重火災所造成的傷亡深表哀痛，並向受影響的家庭及社區致以最深切的慰問與關懷。律師會對這宗令人悲痛的事故深感難過，謹向所有失去親友的人士致以誠摯哀悼，並與受影響的社群同心協力，共渡艱難時刻。

律師會將支援大眾共同面對

律師會亦向在事故中展現勇氣與無私奉獻的消防員致以最高敬意，並對在執行職務時不幸殉職的消防員致以沉痛悼念。他們的專業精神與堅守崗位，展現了公共服務的崇高典範。

香港律師會表示，將繼續秉持使命，支援會員及社會大眾共同面對這次悲劇，在這段集體哀傷的時刻，與所有受影響人士並肩同行。

香港律師會。資料圖片

另外，香港律師會表示，香港律師會設有「免費法律諮詢專線」8200 8002，服務涵蓋五大法律範疇如下：

1. 人身傷亡

2. 婚姻法

3. 刑事法

4. 僱傭法

5. 遺囑與遺產事務

義務律師會為事件受害人就其索償呈請，提供不超過45分鐘的免費法律諮詢服務。律師會致力透過專線服務公眾，惟在某些情況下或未能安排義務律師就個別個案提供法律諮詢服務。若處理查詢過程期間或因未能適時安排提供免費法律諮詢服務而超出了案件的訴訟時限，律師會將不會承擔任何責任。

