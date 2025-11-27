規劃署高級測量主任色心起偷拍裙底 遇便衣警巡邏「斷正」 判160小時社服令

50歲高級測量主任上月在旺角朗豪坊尾隨女子，並偷拍女子裙底，遭便衣巡邏的警員當場揭發。測量主任警誡下稱因色心（Lewdness）而犯案，他早前承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，今早於西九龍裁判法院接受判刑，裁判官陳慧敏接納報告內容正面，判處他社會服務令160小時。

被告郭偉釗，報稱規劃署高級測量主任，承認於2025年10月17日，在香港九龍亞皆老街8號朗豪坊L11樓外出於拍攝女子X的私密部位的意圖，而操作手提電話，為了從X的衣服下方，為拍攝其私密部位，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，不理會以上所描述的行為是否獲得該X同意。

案情指，當日下午5時許，便衣警員正在旺角朗豪坊巡邏，期間發現被告行為偷偷摸摸，遂加以觀察。其後目睹被告尾隨女事主X，並將手機伸至X的短裙下方，警員隨即截查被告，以及告知X。被告的手機被搜查時仍在錄影，在被告同意下，警員查看手機發現一段長約2分鐘的裙底片段，拍攝到X的大腿後側以及她的裙子。被拘捕後，被告在警誡下承認因為色心（Lewdness）而犯案，他感到後悔。

案件編號：WKCC5068/2025

法庭記者：黃巧兒