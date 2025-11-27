每日雜誌｜百年苦辛淬良方 中醫藥迎收穫年 從邊緣化走向制度化專業化

《中醫藥文化系列》之歷史篇

2025年，是香港中醫藥發展的重要一年。全港首間中醫醫院和政府中藥檢測中心永久大樓下月相繼落成啟用，標誌着中醫藥邁向現代化的階段。政府亦將在年底前公布首份《中醫藥發展藍圖》，勾劃未來本港中醫藥的發展路向。回望過去，香港中醫藥從殖民地時期被邊緣化的草根醫術，逐步走向具法律保障、制度化及專業化，既有民間堅持，也有政策推動，本報將以系列報道，記錄本港中醫藥文化的演變之路。

中醫藥學源於中國古代的傳統醫學體系，最早於中原發展，隨中原人士遷徙傳到嶺南，包括香港。根據《香港中醫藥發展史》一書，本港中醫藥的發展源流，可追溯至宋元甚至更早時期，考古專家在「宋王台」石所在的聖山遺址，發現象徵「醫藥保護神」的藥王像。

該書作者——香港中醫藥管理委員會中醫組前主席黃傑的家族四代行醫，對本港中醫藥發展深有了解。他指，本港中醫藥在英殖時期不獲官方承認，面對嚴峻挑戰，「有一段時間是『自生自滅』。」

1894年鼠疫後持續受限

資料顯示，香港1841年開埠之初，已有中藥店和中醫師執業，華人患病習慣以中醫中藥治療。1867年，民眾及商戶自發在灣仔石水渠街開設小規模的「華陀醫院」，聘請醫師提供廉價的診症服務。5年後，上環東華醫院啟用，為本港首間華人醫院，也是最早期為華人提供中醫服務的慈善機構。

東華三院行政總監蘇祐安（左）分享東華醫院歷史。

東華三院行政總監蘇祐安指，東華醫院的創辦，源於回應香港早期的公共衛生需要。早期華人聚居太平山街一帶，住屋環境惡劣，流落、無依人士及垂危病人則在廣福義祠居住。該祠原用作安放先僑靈位，後來成為生人與死者的共處之地。有熱心的華人領袖倡議，集資於附近興建一間以中醫治療為主的醫院，港督麥當奴於1869年撥出上環普仁街一地段，並於1870年頒布《華人醫院則例》，建立公眾免費醫院，為貧苦華人提供義務服務。

1872年東華醫院正式開幕，門診以贈醫施藥原則營運，並設有病房，大多用作免費收納病人。有資料顯示，東華醫院在該段時期，曾單年收容逾1400華人入院，而當時的西醫院「國家醫院」只收容了230名華人，其後多年，求診人數持續增長，沒料1894年的一場鼠疫，成為本港中醫藥發展的轉捩點。

蘇祐安提到，當時華人不信任西醫治療方法，鼠疫爆發期間，東華醫院主理在堅尼地城一間玻璃廠改建而成的臨時疫病中醫院，但政府對中醫藥治鼠疫存疑，至疫症暫時平息後，醫官猛烈批評東華醫院對鼠疫的治療成效，加上其他反對中醫的聲音，決定委任調查委員會，研究東華醫院的存廢問題，「東華被要求引入西醫及一系列醫療改革，自始成為一間中西醫兼備的醫院。」

學會出現成中醫教育先驅

香港註冊中醫學會出版的《橘井傳香--香港中醫藥文化保育與傳承》記載，此後獲港英政府撥款的華人醫院，不再完全以中醫治療，例如1911年建造的廣華醫院，被定位為西式華人醫院，中醫服務外，亦設西醫割症房（外科手術房）及西藥局等；1929年成立的東華東院，有採用西方醫療設備，如X光鏡房和外科手術房等。

中醫中藥持續受限，黃傑說，在港英政府法例中，中醫師是「賣藥者」，並非「醫生」，「政府不幫你，惟有中醫師自己自強。」他提到，1916年本港首個中醫師學會「僑港中醫師公會」出現，由革命先驅尢列創立，「『僑港』是指喬遷到港。」

香港中醫藥管理委員會中醫組前主席黃傑的家族四代在港行醫。

黃提到，第二次世界大戰後、國共內戰時期，大批上海、江蘇等地的中醫名醫遷港，提高香港醫療水平，「在學會容易『聚腳』，所以有九龍中醫師公會和港九中醫師公會等公會成立，除去師徒制和祖傳制，最早期香港的中醫教育，實際也在學會開始。」

文化大革命結束後的1978年，國家大規模選拔中醫藥人員。黃傑當時經已行醫，他憶述，那年代北上深圳讀學習班，「就像以前的學會在香港教課，學習班有分專科，去醫院見習。」他指，在天安門事件後，國家准許香港學生報讀學習班，「有3年、5年，有大專科和本科班，之後可以讀碩士和博士。」

至此階段，中醫藥發展仍然靠民間推動。真正的轉機出現在1997年回歸後，特區政府積極提升中醫藥專業地位。1998年浸大開辦首個獲政府資助的全日制中醫本科課程，標誌中醫教育邁向正規化。翌年，政府制訂《中醫藥條例》，為中醫師註冊、中藥規管等建立法定制度，確立中醫藥作為專業醫療體系的一部分。

隨制度逐步成熟，2003年起，政府聯同非政府機構及本地大學，在全港逐步設立中醫診所暨教研中心，推動社區中醫服務普及化；2014年，醫管局推出《中西醫協作先導計劃》，推動中西醫融合治療；2019年啟動「中醫藥發展基金」，支援業界科研、培訓與推廣。新冠疫情期間，中醫藥深度參與預防、治療以及復康全過程，令市民對中醫藥的信心大幅提升。

去年，18區中醫診所暨教研中心的總服務人次約為160萬；提供中西醫協作服務的公立醫院數增至26間，指定醫院服務點亦大幅增加至61個。從事中醫藥行業的人數亦有提升，目前全港有8773名註冊中醫。

黃傑喜見本港中醫藥發展今年將再突破，強調中醫人才的培育與制度完善，需要長時間投入與磨練，「中醫轉介使用X光的政策放寬，經歷了20年的爭取，而中醫院成功與否，也非一蹴而就。」

他說，有硬件和軟件，也要不斷累積成就，才能打出名堂。

慈善團體贈醫施藥 廟宇設「藥籤」治病

宗教慈善團體嗇色園自1924年起贈醫施藥，設有獨特的「藥籤」。

嗇色園董事會副主席兼醫療服務委員會主席馬澤華指，昔日善信可以到嗇色園求「藥籤」。

嗇色園董事會副主席兼醫療服務委員會主席馬澤華指，「藥籤」分為五科——眼科、婦科、男科、幼科及外科，每科各設100籤，「據記載是1897年由供奉黃大仙師的廣州普濟壇道長『扶乩』請示而得。」善信通過跪拜求籤，可依照藥方執藥，部分藥籤則無藥可執，他說，「真的有需要時，仙師才會給善信要執藥的籤；不需要服藥時，其實是一些教訓。」

嗇色園「藥籤」分為眼科、婦科、男科、幼科及外科。

隨時代發展，至2000年代，嗇色園停止發藥籤，其中藥局至今仍維持贈醫施藥的宗旨，每天為百多名病人服務。馬澤華強調，藥籤制度雖已成歷史，但其文化價值值得保育與傳承，「全香港、全中國只有我們有，值得大家去看。」 （已作出相應修訂）

記者：林家希、仇凱瑭