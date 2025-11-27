天文台｜今日天晴及非常乾燥 最高氣溫約22度 明日市區氣溫下降至15至16度左右

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。本港方面，今早大部分地區的相對濕度下降至百分之四十以下。此外，強烈熱帶風暴天琴已增強為颱風。在上午七時，天琴集結在南沙以北約310公里，預料向西緩慢移動，橫過南海南部。

本港地區今日天氣預測，天晴及非常乾燥，最高氣溫約22度。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度。

展望明日持續天晴及非常乾燥，初時風勢頗大，早上市區氣溫下降至15至16度左右，新界再低幾度。星期六稍後漸轉多雲，隨後一兩日有一兩陣雨。

受一股達強風程度的東北季候風補充影響，今明兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，該區早上清涼，日間普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。另一方面，熱帶氣旋天琴會在今明兩日橫過南海南部，隨後大致移向越南至海南島以南海域一帶並預料受東北季候風影響逐漸減弱。而一道雲帶會在週末至下週初逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有一兩陣雨。