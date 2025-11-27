Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜港澳辦：堅決貫徹習近平總書記重要指示精神 全力支持香港特區政府應對處置火災事故

社會
更新時間：00:23 2025-11-27 HKT
發佈時間：00:23 2025-11-27 HKT

港澳辦表示，11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅大樓發生火災，造成重大傷亡。

事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

香港特區政府和社會各界正全力展開滅火和人員搜救、傷者救治、善後安撫等工作。

相關新聞：LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者

中央港澳辦堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調相關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。

