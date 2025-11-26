Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉尖沙嘴駕車運毒遇警截查 19歲學神被控危駕、違學牌規定、販毒等6罪

社會
更新時間：16:41 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:41 2025-11-26 HKT

19歲持學牌青年前晚深夜，涉嫌在尖沙咀高速駕駛私家車期間，疑遭警方截查時被搜出毒品，被控違反學習駕駛執照及未獲授權而取用運輸工具等6罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，裁判官將案件押後至明年1月15日再訊，被告保釋申請被拒，保留8天保釋覆核權。

被告王宇傑，報稱地盤工人，被控危險駕駛、沒有第三者保險而使用車輛、違反學習駕駛執照的規定、未獲授權而取用運輸工具及販運危險藥物共6罪。

控罪指，被告於2025年11月24日，在尖沙咀山林道與彌敦道交界在道路上危險駕駛私家車；而當時就車輛的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

控罪另指，他同日在上述地點身為學習駕駛人士，在駕駛私家車時，沒有持有有效駕駛教師執照及該執照令該教師有權給予屬該種類汽車駕駛訓練的駕駛教師所陪同；而且沒有按照運輸署署長發出學習駕駛執照時以書面指名的條件駕駛該車輛，即學習駕駛人士駕駛的汽車通常必須掛上「學」字牌。

控罪續指，他同日在上述地點明知該私家車，是在未獲擁有人同意及未獲其他合法權限的情況下取用，而仍然駕駛該運輸工具；及同日在紅磡暢運道與安運道交界非法販運危險藥物。

案件編號：KCCC3146/2025
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 送往東昌街社區會堂
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 有酒店提供客房安頓
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
突發
1小時前
習近平對大埔宏福苑火災死難者表示哀悼。新華社
大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援
即時中國
2小時前