立法會選舉｜港鐵12.7提早開頭班車 推投票抽獎 300份電子優惠券最高金額5萬

港鐵公司全力支持今屆立法會換屆選舉，繼連月來配合各項公眾宣傳推廣，並於企業內部透過不同平台鼓勵員工前往投票後，港鐵今日（26日）公布將推出多項措施，便利各區的票站人員在投票日清晨前往票站執勤，鼓勵和支持當天值班的員工投票，以及推出「投票有禮」抽獎活動，鼓勵市民履行公民責任，參與投票，共同建設美好未來。

港鐵大部分綫路將提早開出頭班車

因應選舉事務處延長投票時間的安排，港鐵將於12月7日早上提早開出頭班車，大部份綫路將於早上約5時至5時半開出，以便利票站人員前往票站，為早上7時半開放投票作好準備。除了在車站及商場宣傳鼓勵市民積極投票外，港鐵商場亦會推出「投票有禮」抽獎活動，提供超過300份、由1000元至最高5萬元的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民履行公民責任，參與投票。

將安排額外人手當值 以便員工投票

港鐵同時致力落實多項措施，鼓勵和便利員工身體力行，積極參與投票，履行公民權利及責任。作為主要集體運輸服務的營運者，港鐵公司會透過在選舉日安排額外人手當值，以便利當天值班的員工前往投票。此外，持有當天投票「心意謝卡」的員工可登記參加內部活動，有機會獲得公司禮品。同時，公司會向員工推廣選舉事務處於上水、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場設立的鄰近邊境投票站，方便在相關地區工作的員工於就近票站投票，並已透過不同的內部通訊平台、員工溝通渠道、辦公室張貼海報等，鼓勵員工在選舉日踴躍參與投票。港鐵亦已向承辦商發信，呼籲承辦商鼓勵其員工前往投票。

港鐵籲投票 推動城市前行

港鐵指，運輸及物流局局長陳美寶，在港鐵公司行政總裁金澤培及其他港鐵管理層陪同下，早前到訪九龍灣車廠探望及與前綫員工交流，了解車廠運作，並鼓勵前綫員工於12月7日立法會選舉日，投票選出新一屆立法會議員，為香港發展和民生福祉作出貢獻。公司亦向局長簡介了就推動全城投入選舉，以及各項鼓勵和便利員工投票的措施及安排。

金澤培表示，港鐵扎根香港，心繫社會。在公司進入如火如荼為香港建造一系列新鐵路項目的階段，立法會亦換屆在即。隨着香港社會加速發展經濟、推動增長新引擎，以及改善民生、實現安居樂業，港鐵鼓勵每一位員工及市民，在今年12月7日選舉投票日要投下手中重要關鍵的一票，選賢與能，一起推動城市前行。

港鐵又指，公司一直積極配合政府的宣傳部署，以及支持政府或相關團體在社區推動市民投票的活動，並會配合選舉事務處在上水港鐵站出口附近展示橫額及指示牌，指引及便利身在内地的已登記選民前往鄰近邊境投票站投票。

城巴：已透多渠道向公眾宣傳立法會選舉



為支持立法會選舉投票，城巴亦已向全體員工發信，並於內部社交專頁、辦公室、車廠及工作間發放和張貼宣傳資訊。此外，城巴已透過多個渠道向公眾宣傳立法會選舉，包括全線巴士車廂顯示屏、報站系統、巴士站上蓋顯示屏、網站及手機應用程式發放選舉訊息，並在巴士總站張貼海報；同時聯同姊妹公司匯達傳媒免費提供為期約兩周的100塊四頁展板巴士站廣告。為配合投票日出行需求，城巴正研究提早及延後部分路線服務時間，並將按需求加強服務，亦計劃於多個主要巴士站安排員工協助提供票站位置資訊，方便市民前往投票。

九巴和龍運考慮提早、延後或調整部分路線投票日服務時間

為鼓勵市民參與立法會選舉，九巴和龍運亦已在各區巴士總站張貼宣傳海報，在巴士站到站預報顯示屏、車廂報站系統、手機應用程式和網站提供選舉投票日資訊。九巴和龍運已經透過內部通訊平台，鼓勵所有同事行使公民權利，履行社會責任，在投票日踴躍投票。

在投票日當天，九巴和龍運將密切留意全部路線的服務需求，尤其是途經較多投票站的區內路線，做好準備有需要時提升服務；並會在多個巴士總站安排站務助理，向市民提供票站位置資訊。九巴和龍運正審視需要，考慮提早、延後或調整部分路線在投票日的服務時間，為票站工作人員或市民提供所需交通。九巴亦正籌備在選舉投票日的周末舉辦活動，以吸引市民大眾到場，凝聚社會氣氛。