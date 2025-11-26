立法會選舉｜周大福集團推近500萬優惠 市民憑「心意謝卡」可於K11 MUSEA及 Art Mall 換領50元消費券

立法會換屆選舉將於下月7日舉行，為營造選舉氛圍，不少商戶相繼推出投票優惠。周大福集團響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」的理念，鼓勵市民積極投票，宣布市民可憑投票後獲發的「心意謝卡」，於集團旗下多個業務享用特別優惠。

優惠將涵蓋購物、餐飲及醫療健康服務，集團期望在促進消費活力的同時，推動更多市民走進社區、參與公共事務，以實際行動共建更具活力的香港。集團亦呼籲社會各界踴躍投票，支持立法會換屆選舉。

新世界發展表示，立法會是香港至關重要的政治體制部分，肩負制定法律、審議及通過財政預算案等重任，與社會經濟發展及民生息息相關，集團全力支持今年立法會換屆選舉，除了在旗下多個物業刊登政府的選舉宣傳，亦推出全體員工半天特別假期、K11消費禮遇等，鼓勵市民選賢舉能，共創香港美好未來！

優惠包括：

新世界發展

K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 現金消費券（消費滿$100 便可獲得$50 折扣），每日名額 1,207 名，共派 33 日，總值約$2,000,000

由今年12月7日投票日起至明年1月8日，市民只要手持「心意謝卡」，即可在K11 MUSEA 或 K11 Art Mall 的地下禮賓部，換領價值港幣50元的電子消費優惠券，並於今年12月7日至明年1月22日，可在場內超過300間指定商戶使用

周大福創建

香港會議展覽中心：價值$500 的餐飲優惠券（消費滿$1,000 可用），共1,500 張，總值$750,000

港怡醫院：價值$1,000 體檢或醫美優惠券（消費滿$2,000 可用），共 500張，總值$500,000

周大福人壽：價值$1,000 的保費折扣券（指定產品消費滿$10,000 可用），共 127 張，總值$127,000

啟德體育園

啟德零售館：價值$300 的電子消費優惠券（消費滿$600 可用），共 4,000張，總值$1,200,000

佐丹奴

購物優惠券（消費滿$600 便可獲得$100 扣減），共 3,000 張，總值$300,000

*詳情請參閱各商戶提供的優惠資訊

