大光麵結業｜茶餐廳生意勢受壓？飲食界：短期未必找到替代貨源 惟一原因反令生意增加

社會
更新時間：13:33 2025-11-26 HKT
發佈時間：13:33 2025-11-26 HKT

擁有57年歷史的香港茶餐廳名物「頂好大光麵」，將於今年12月結束營運。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（26日）接受《星島頭條》訪問時表示，大光結業麵對茶餐廳業界確實會構成一定影響，因大光麵在市場佔有率不低，且價格較出前一丁等品牌低，為不少食肆提供具成本效益的選擇。他認為，大光麵結業為業界帶來短期挑戰，但對茶餐廳整體生意影響有限，預期市場將逐步適應轉變。

相關新聞：頂好大光麵突宣布12月結業 結束57年營運：味道會完結 但回憶一直留著

短期內業界未必找到替代貨源

黃家和指，許多茶餐廳習慣同時提供多款即食麵，例如大光麵、出前一丁等，以滿足不同顧客需求。由於大光麵價格較低，在茶餐廳市場中佔比較高，一旦停供，短期內業界未必能迅速找到同等價錢與質量的替代貨源，難免對供應鏈造成壓力。

轉出前一丁需加錢反帶動生意

不過黃家和強調，情況未致於令茶餐廳因麵食供應問題而結業，因茶餐廳食品種類多元，即食麵僅是其中一環，且近年內地生產的公仔麵品質已相當成熟，長遠而言應可找到合適替代品。

此外，若顧客轉選如出前一丁等其他品牌，需要額外付費，但不少食客已習慣食用公仔麵，對小幅度加價未必介意，反而可能帶動茶餐廳生意額上升。

記者：曹露尹

