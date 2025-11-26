每日雜誌‧人物誌｜走遍村校記錄校歌 史嘉茵用音樂串連人與土地

穿過籃球場旁的鐵絲網小洞，映入眼簾的是荒廢多年的打鼓嶺坪洋公立學校，也正是非牟利組織「香村」創辦人史嘉茵（阿史）與村校的緣份起點。這次相遇，讓她展開往後10多年的旅程——從在村校舉辦藝術節、四處走訪收集校歌、策劃各式文化活動，到今年出版個人著作，她始終穿梭於香港村落，以音樂串連土地與人。談起這段經歷，阿史說：「是每一個遇到的人給了我力量、故事和信任，讓我敢去嘗試那些看似天真、甚至傻氣的想法。」香村即將踏入10周年，她期望未來能讓更多人踏進村落，親身感受村校與村落的故事，了解香港的變遷。

史嘉茵於谷埔公立學校與舊生錄校歌。 受訪者提供

史嘉茵出版書籍《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》，詳細記錄了村校歷史及舊生日常生活等內容。

說起阿史，許多人首先會想到她與「村校校歌」的緊密連結。但起初的她，其實對村校一無所知。阿史回憶，那時剛畢業的她與一群朋友，只想找一個負擔得起的工作室，隨着他們發現城市裏到處都有等待「強拍」的工廈、閒置的校舍，一個念頭逐漸萌芽──或許，藝術可以讓這些被遺忘的空間重新呼吸。於是，他們成立「空城計劃」，試圖「打開」被閒置的空間，讓藝術創作者能短暫棲身。

唱響「稻麥飄香」震撼難忘懷

後來，「新界東北發展計劃」讓她意外踏上坪輋的土地。透過朋友牽線，她和團隊帶着熱血與想像，第一次踏進這片陌生的鄉郊，並在村民財哥的帶領下，來到已荒廢的坪洋公立學校。「那是我人生第一次聽到『村校』這個詞」，阿史笑說。當她穿過雜草，看見寬闊的足球場時，心裏已作出要在這裏舉辦第一屆「空城藝術節」的決定，讓藝術家與村民以村校為主題展開創作。

然而準備過程遠比想像艱難，她坦言，「我們8個都是從城市走進來的年輕人，其實甚麼都不懂。」真正讓藝術節成真的，是不遺餘力幫忙除草、接水電、搬流動廁所的村民。

藝術節開幕當天，數十位年齡橫跨20至70歲的舊生，再次齊聚禮堂，唱響校歌第一句「雲山蒼蒼，碧樹茫茫，田疇樹綠，稻麥飄香」時，那份震撼至今仍讓她難以忘懷，「那時候我就開始覺得，村校校歌有值得發掘的地方。」

那是她第一次明白，村校校歌不止是一段旋律，亦能讓不同年代的村民重新站在同一個地方，喚醒共同回憶。

2016年，「空城計劃」在坪輋荒田上舉辦《香村》大碟發布會。 受訪者提供

2016年，第二屆藝術節舉行，她更進一步嘗試把村民的故事變成音樂，與20位音樂人和村民合作，出版大碟《香村》。村民第一次成為創作者，有人填詞、有人參與作曲，「我發現他們不止是能幹，還很有創意。只要給他們平台，他們也可以成為藝術家。」

同年，她成立了音樂組織「香村」，開始系統性搜集香港村校校歌。10年間，她走訪梅窩、古洞、蒲台島等地，記錄了30間村校的校歌。

香村於大埔的前六鄉公立學校中，舉辦「世界音樂在香港」種族共融、音樂教育先導計劃音樂會。受訪者提供

今年，阿史的處女作《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》正式出版。她形容，出書令她與多年不見的村民重聚。喝茶聊天之間，雙方再度重溫往事，「還是覺得很有趣，他們那時的生活，或者他們對於村校的情感、對校歌的記憶，很多都是真實的生活經驗，對我來說那個震撼還是很新鮮。」

被指「消費」村民曾自我懷疑

她說，每當經歷挫折時，村民的故事會給她很多力量，「他們的生活很艱苦，早上要幫媽媽耕田，又要餵雞養豬。他們說上學是最開心的時刻，因為終於不用做家務。學校是他們一個平台，讓他們認識彼此，減少村裏的紛爭。」

不過，她亦坦言曾面對質疑，指她在「消費」村民故事，令她一度陷入自我懷疑。直到一次在谷埔錄校歌時，一位舊生向她表達感謝，「她說：『知道學校殺校幾十年，已經很破落，但因為錄校歌給了我理由回來，見到一些50年沒有見過的同學』。」這番話，讓阿史重新振作，「不需要刻意去想為甚麼要做，只要看到舊生們開心，又能錄到校歌，記錄某一段歷史，這就足夠了。」

香村前年於梅子林及荔枝窩上演的在地環境音樂節劇場《村上吾家》。受訪者提供

推動鄉郊保育10多年，阿史說從最初舉辦藝術節時的「摸着石頭過河」，到今天政府與民間都有更多資源投入鄉郊保育，樂見本地對鄉郊的關注度有所提升，尤其是對鄉村生態、活化與文化研究等。

然而，村校仍然是小眾中的小眾。她說，村校的可貴之處在於其濃縮的歷史價值，「可能從村校的校名，到為甚麼村校會從興旺走向沒落，其實可以看見整個城鄉的變遷、當年新界的原居民怎麼離散。」

她記得第一次聽到「稻麥飄香」時，完全不理解。後來村民解釋，坪洋村曾有大片稻田，每到收成時節，一陣風吹過，空氣中帶着穀物的香氣。這些看似細小的細節，卻是香港歷史的一部分。

阿史強調，村校仍充滿生命力，未來希望透過不同人的故事與回憶，令這個議題繼續引起迴響，並發展新的創作。

史嘉茵與村民和音樂人，一同以音樂歡送福利渡。受訪者提供

跳島遊領新一代尋找節慶意義

香村即將踏入10周年，阿史沒有打算放慢腳步，將繼續走訪其他村落，收集更多村校校歌。明年，她亦計劃在沙頭角舉辦「跳島遊」，帶公眾走進吉澳、荔枝窩等地。她特別希望趁吉澳10年一度的「安龍太平清醮」，在島上策劃藝術節——把傳統轉化成當代藝術創作，讓年輕一代理解節慶背後的意義。

同時，阿史透露有意向政府申請租用吉澳公立學校，希望將校舍打造成村校展覽館，「將它變成一個深港的文化創意基地，因為吉澳正在香港與鹽田中間，吉澳以前的漁民與鹽田來往頻繁，我希望可以講述這些歷史。」她亦希望與學者、收藏家合作，建立香港村校歷史網站，將多年搜集的村校校歌、村落歷史及文物等整合上載網絡，成為公共資源。

史嘉茵希望能與其他機構合作，租用吉澳公立學校作村校展覽館。

回顧過去，阿史形容村民是自己的老師，教會她怎樣認識香港村落，「講了很多故事給我聽，讓我理解村落的變遷，也給了我很多創作靈感。」展望下一個10年，阿史卻笑言自己不是一個有計劃的人，「看看我會遇到甚麼人，然後那些人又會帶我，打開怎樣的另一扇門。」

沙頭角成立「王昌泰盒子」延續夢想

因生活上的變動，阿史近年遷居沙頭角，並入職沙頭角文化生態協會。然而，她並沒有因此停止推動鄉村文化藝術活動，先後於沙頭角成立「王昌泰盒子」社區空間及「廿二舘」。

她笑說，「王昌泰盒子」是多年前夢想的延續，在「空城計劃」時，她已想將一間空置的店舖打造為藝術空間。隨着沙頭角開放，新樓街成為少數仍保有歷史感的地段，有賴店主慷慨借出舖位，讓她的計劃得以成真。她說，這些年在沙頭角遇到許多貴人，也促成她在村裏的各種試驗。

史嘉茵強調，村校仍充滿生命力，希望透過不同活動，吸引更多人走進及感受鄉村。

史嘉茵透露，下月將有佛山的藝術家到「廿二舘」駐留，感受沙頭角文化並進行創作。

二樓照相館記錄社區故事

「王昌泰盒子」定位為社區活動空間，阿史特別提到影樓計劃，新樓街8號2樓原是照相館，許多居民的學生照與全家福都在此拍攝，「我覺得是很強的社區記憶，所以那時候我們在『王昌泰』也做了一個影樓」，讓居民回來拍懷舊全家福，不止是保存影像，更是記錄社區故事。對她而言，每個活動的底層目標都是聚集人群，將故事留下來，讓文化在日常生活中延續。

相比之下，「廿二舘」則是一個藝術平台，不僅可以舉辦藝術展覽和工作坊，更是分享美食、交流文化的空間。阿史分享，村裏的婦女經常一起分享做私房菜的經驗。未來，她也希望為「廿二舘」開設藝術家駐留計劃，提到下月將有幾位佛山來的藝術家到館駐留，感受沙頭角的歷史與文化，並進行創作。

