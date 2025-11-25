兩黑幫樓上酒吧開片 36歲男遭玻璃酒樽掟中頭死亡 兩男被指夥同犯案否認謀殺等4罪受審

2020年10月，兩批黑幫人馬和勝和與14K在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar發生爭執，和勝和「吹雞」後在酒吧內打鬥及互擲物件，造成1死3傷。兩名男子否認謀殺、有意圖傷人及襲擊等4罪，案件今於高等法院4女3男陪審團席前開審。控方開案陳詞透露，有和勝和成員手持Johnnie Walker威士忌玻璃酒樽扔向36歲男死者額頭，死者當場浴血倒地，頭部重創後不治。法醫剖屍檢查後確認死者死因是頭部受傷。控方指兩名被告身為和勝和成員及兇手的同黨，當時同時向死者投擲硬物，基於夥同犯罪原則，證明他們一夥行事。

爭執引發打鬥 死者頭部被投擲酒樽擊中浴血

兩名男被告陳政希（現年28歲，外號：P仔、希仔、呀希）及王永滐（現年27歲）同被控一項謀殺罪及兩項有意圖傷人罪，王永滐另被控一項襲擊他人致造成身體傷害罪。陳政希及王永滐否認於2020年10月6日在香港連同其他人謀殺男子麥志健；意圖使溫少龍及蔡亮身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害兩人。王永滐另否認襲擊馮飈南致其身體受傷害。

控方開案陳詞提到，涉案M1 Bar由黑幫和勝和成員「蔥頭」等人持有，場內職員及睇場人士則多數屬另一黑幫14K成員。兩名被告陳政希及王永滐均為和勝和成員，「蔥頭」為陳政希的「大佬」，死者及3名傷者均為14K成員。案發當晚，和勝和成員在酒吧酒聚，酒吧因疫情關係需於凌晨12時清場，和勝和成員「嘉星」及名為「魚蛋」的男子發生口角，和勝和一方「吹雞」召人到場。

死者麥志健與其他14K成員位於吧枱位置，和勝和成員「嘉星」、男子A及兩名被告開始向麥志健不斷投擲玻璃樽及酒杯等硬物，「嘉星」突然將一整支Johnnie Walker Black Label玻璃酒樽扔中麥志健額頭，麥志健即時倒地浴血，頭部重創，無呼吸、無脈搏。「嘉星」及男子A隨即離開酒吧，兩名被告仍留在原地，繼續以調酒扎壺襲擊倒地的麥志健，陳政希擲了約1下，王永滐擲了約3下。同晚溫少龍（呀龍）、蔡亮（呀亮）、馮飈南（呀南）均被和勝和成員圍毆擲物受傷。

控方：有份向死者投擲硬物屬夥同犯案需負謀殺刑責

控方指出，麥志健額頭受到致命一擊後，已無呼吸或脈搏，現場急救無效，送院前已證實死亡，終年36歲。控方強調，雖然致命一擊由「嘉星」作出，但兩名被告在死者已倒地無還擊能力時，仍繼續向他投擲硬物，兩名被告與其他和勝和成員屬「一夥行事」，基於夥同犯罪原則，同需負上謀殺刑責。

控方提到，陳政希曾多次向警方講大話 ，陳聲稱「我無打佢」，又曾稱死者自己跌倒後，他便自行離開酒吧，惟閉路電視片段顯示陳說謊。王永滐被捕後在警誡下稱「呀sir，我無殺人，我淨係攞玻璃樽掟佢」。

控辯雙方承認事實提及，「嘉星」以Johnnie Walker Black Label玻璃酒樽擊中麥志健額頭，令麥志健即時倒地，麥志健沒有呼吸及脈搏，送抵伊利沙伯醫院急症室時已證實死亡，身體多處有傷口及瘀傷。法醫剖屍後證實死者麥志健的死因是頭部受傷。

案件編號：HCCC39/2024

法庭記者