網紅劉馬車火煱店內襲擊葉子健 指曾遭對方侵犯碰面憤而犯案 連同非禮陌生女子案共囚4月

網絡紅人「劉馬車」今年7月在尖沙咀一間火鍋店內，拳打腳踢另1名網紅葉子健，2個月後在天水圍咖啡店假裝問路，摸陌生女子大腿後逃離現場，女子緊追至輕鐵站，「劉馬車」突然給她200元。「劉馬車」早前承認普通襲擊罪，今於九龍城裁判法院再承認傷人罪，指控葉子健當年為其補習時曾施加侵犯，因此碰面時憤而犯案。裁判官莫子聰判刑指劉馬車認罪乃最大求情理由，傷人及襲擊罪分別判囚4個月和2周，同期執行。

稱曾遭侵犯 見面痛斥「禽獸」後施襲

控方交代劉馬車有9項案底，其中5項與暴力有關。劉馬車自行求情指後悔衝動行事，願意承擔法律責任，又聲言與家人長期受葉子健攻擊，更指控葉子健於2018年為其補習期間曾侵犯他，因此案發當日見面禁不住痛斥葉子健「禽獸」，一時衝動打人。

網絡紅人「劉馬車」劉駿軒承認傷人罪，判監4月。資料圖片

葉子健事後於社交平台展示傷勢。葉子健IG

CCTV鏡頭拍下全過程。受訪者提供

案情指，劉馬車與葉子健相識，劉馬車案發晚乘葉子健在餐廳用餐時，將葉子健拖到地上拳打腳踢約5秒，食肆職員其後制服劉馬車，劉馬車再在警方到場前逃走，過程被閉路電視拍到。葉子健送院治理，頭枕骨有觸痛、眼角膜出血、鼻梁裂傷，同日出院。葉子健報稱價值149元的上衣被劉馬車扯爛，電話屏幕及保護殼亦有裂痕，損失共4,500元。劉馬車翌日到警署自首，錄影會面中交代當日用膳碰見葉子健，2人為網上抹黑之事對質，劉馬車不滿對方態度傲慢，因此一時衝動襲擊對方。

29歲被告劉駿軒報稱無業，承認在2025年7月4日在尖沙咀金馬倫道23號至25號金馬倫廣場2樓A鋪「今晚打邊爐」內非法及惡意傷害葉子健；以及同年9月3日，在香港新界天⽔圍天華路30號頌富廣場第⼀期1樓N126號舖「星巴克咖啡」，襲擊女子X。

案件編號：TMCC900049/2025, KCCC1843/2025

法庭記者：陳子豪