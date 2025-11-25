港足主帥韋斯活離任 足總指沒外來壓力 文體旅局：無就此接觸足總

港足上周主場不敵新加坡，無緣亞洲盃決賽周，賽後不少球迷，包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩，都質疑港足主教練韋斯活的戰術。及至昨晚（24日），香港足球總會宣布與韋斯活結束合作關係。有關注事件的球迷認為，由於局長曾經批評韋斯活的戰術部署，離任事件或有違國際足協章程的「政治干預」，從而導致港隊被罰停賽或接受其他處分。

足總回覆《星島頭條》時表示，在處理代表隊技術安排及人事事宜方面，並無受到任何外來壓力；文體旅局亦回覆指，足總就聘任教練事宜已作回應，文化體育及旅遊局局長沒有就此接觸足總，亦沒有補充。

港足於11月18日在啟德主場館迎戰新加坡，若勝出則連續兩屆躋身亞洲盃決賽周，惟最後在半場領先一球的情況下被反勝1:2。韋斯活賽後成「戰犯」，被港隊球迷炮轟調度緩慢。羅淑佩次日（19日）亦在社交平台發文，先是讚揚球員表現，然後點名指包括她在內的球迷，意見也跟韋斯活的部署有頗大差異，認為「必須認真研究反思」。

國際足球協會（FIFA）有嚴格規定，若成員協會受「政治干預」，相關球隊將被判罰停賽或其他處分。