港足｜足總與主帥韋斯活達成共識 即時結束合作關係 將公開招聘新任主教練

中國香港足球總會今日（24日）正式宣佈與香港足球代表隊教練韋斯活達成共識，結束合作關係，即時生效，並表示將公開招聘新任主教練。

足總在今日發聲明，宣佈與這名英格蘭籍主帥結束合作關係，並在聲明中指：「足總對韋斯活的付出表示感謝，並祝願他未來一切順利。本會將公開招聘新任主教練，並盡快落實及公佈代理主教練安排，確保港隊持續發展。」

足總仍發放100萬元獎金予球員及團隊

然而足總主席霍啟山仍表示，董事局及管理層一致決定向有份參與港隊對新加坡賽事的球員及團隊發放港幣100萬元獎金，以表彰他們在這場比賽中的努力與拚搏，並激勵球隊迎接未來挑戰。

港隊中場陳肇鈞亦表示感謝韋斯活的付出，亦希望他的事業生涯可以更上一層樓。對於下一任教練的人選，他說並沒有特別期望：「華人，外國人，巴西人，咩人都係一樣，我哋球員都係全力咁踢。不過咩人都好，最緊要幫到香港足球。」

港隊周二在啟德主場館1:2不敵新加坡後，無緣2027亞洲盃決賽周，教練韋斯活賽後被外界炮轟換人遲緩和臨場應變欠佳，他下台的呼聲自此不絕於耳。除了有份直播評述港隊落敗予新加坡的前港隊前鋒陳肇麒公開質疑韋斯活外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有在社交媒體發文，表示球迷們包括自己的意見和韋斯活的部署有「頗大差異，值得認真研究反思。」

韋斯活於去年8月接手港隊，在任15個月領軍出戰20場，取得10勝4和6負的成績，勝率剛好五成。然而細究其戰績，在關鍵的正賽中表現未如理想，此前在東亞盃等重要賽事中的臨場指揮能力備受質疑，更因多次公開表示「不在乎球迷關係」的爭議言論，成為球迷口中的「搶口教練」。

韋斯活臨場反應和戰術調度廣受質疑

現年48歲的韋斯活，出身於曼聯青訓系統，在2012年退役後隨即開始執教印度球會班加羅爾，並一直活躍於印度聯賽至2022年。他在2023年被任命為阿富汗國家隊主教練，但之後因阿富汗足總「拖糧」而在去年8月單方面終止合約。他期後在同月正式成爲香港足球代表隊主教練。

壓垮駱駝的最後一根稻草，當屬亞洲盃外圍賽對陣新加坡的「生死戰」。港隊在啟德主場館半場領先的大好形勢下，最終遭對手以2:1逆轉，無緣晉級2027年亞洲盃決賽周。該場比賽中，韋斯活的臨場指揮備受詬病，他直至71分鐘落後時才首次換人， 補時階段才派上具有高空優勢的米高和杜度，加上起用久疏戰陣的41歲門將王振鵬。他又一向倚重經驗豐富的歸化球員，而本地球員如黃威在其麾下僅獲39分鐘出場時間，陳肇鈞更是四度入選從未獲派上陣。

調度時機和用人方法最終引發球迷與專業評述員齊聲質疑，連文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦在社交媒體發文：「不少球迷（包括我）意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異！這一點我覺得是必須認真研究反思的。 」