利達豐許銳生非禮女助理2罪成 判監8星期准保釋等候上訴

利達豐環球創辦人許銳生去年於公司飯局後，在車內撫摸女秘書助理的胸部，到達中環雪茄會所後再涉從後擁抱女方。許銳生受審後，早前被裁定2項非禮罪成。辯方要求法庭考慮索取社會服務令報告，裁判官陳志輝今在九龍城裁判法院拒絕，指許銳生仍向感化官全盤否認犯案行為。陳官判刑指即使被告品格良好亦須負上應有刑責，2罪共判監8星期，許銳生獲准以5萬元保釋等候上訴，期間不得離港，須交出旅遊證件。

求情指對社會有貢獻

資深大律師郭棟明求情指被告許銳生僅曾於1983年干犯盜竊罪，當時離職後沒有向僱主歸還物品，情節輕微，此後一直保持品格良好，另1名秘書亦評論許銳生為謙謙君子，相信本案受酒精影響犯案，屬單一事件，判監非唯一選項，故希望法庭另行索取社會服務令報告。郭棟明解釋本案相對一般公共交通工具非禮案而言，毋須判刑阻嚇，案情亦不猖獗，許銳生家人員工也願意為其說項，過去對社會有貢獻，給予機會殘疾人士自力更生，加之重犯機會低，事主心理創傷並不嚴重，另外也正循民事申索。郭棟明指許銳生雖然向感化官全盤否認犯案，惟「有啲人死不認錯」，許銳生只是維持抗辯。

陳官判刑指許銳生現已離異，與子女同住，1995年創辦利達豐，經營成衣時裝生意，有1項案底。陳官續指許銳生向感化官全盤否認犯案，聲稱尖沙咀至中環車程期間只因事主工作表現欠佳向其訓話，沒有身體接觸，到達雪茄吧時只想從其身上取回雪茄，或意外觸碰到腰間。陳官引述許銳生前妻子女員工求情信，指許銳生勤奮盡有誠信等，公司財困仍體恤員工，有正當職業良好背景。

官指被告犯案有使用武力情節嚴重

然而陳官認為許銳生犯案時有使用武力，事主亦有反抗，許銳生伸手入雙腿間時，幸而事主能捉住許銳生，阻止其觸碰私處，情節相當嚴重。陳官續指許銳生全盤否認顯示其缺乏悔意，不宜判處社會服務令，監禁屬唯一選項。陳官考慮到許銳生犯案手法嚴重，認為即使被告品格良好亦須負上應有刑責，2罪共判監8星期。

66歲被告許銳生報稱商人，被控於2024年7月8日，分別於一輛私家車內及中環雪茄吧The Club de Crown and Barrel內，猥褻侵犯女子X。

案件編號：KCCC801/2025

法庭記者：陳子豪