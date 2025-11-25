Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化︱親子交流團東京變成都 維多利亞教育機構：審慎評估安全及不確定因素

社會
更新時間：18:30 2025-11-25 HKT
發佈時間：10:00 2025-11-25 HKT

中日關係惡化之際，繼教育局日前表示香港代表團將退出今年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，日本共同社昨（24日）引述消息指，香港政府開始停止與日本駐港總領事館官方交流。情況再蔓延，有幼稚園將原定前往東京的親子交流團，更改目的地至四川成都。

東京親子交流團 目的地改成都

網上傳出一張維多利亞教育機構有關「2026親子訪東京教育交流團」通告，內容為機構宣布原定明年復活節假期期間（2026年4月6至10日）舉辦的親子海外交流團，原計劃前往日本東京，目的地將更改為四川成都。

機構指親子活動未開始接受報名

維多利亞教育機構回覆《星島頭條》查詢，指是次活動為本機構給家長自由選擇的親子活動，目前尚未開始接受報名，會繼續與家長保持溝通。

機構：審慎評估整體環境安全

通告表示，鑑於特區政府近日呼籲前往當地的港人需提高警覺並注意安全；同時，香港保安局亦更新了「外遊警示制度」中的相關資訊。機構經審慎評估整體環境的安全及不確定因素後，決定將交流團地點更改為四川成都，以保障家長及幼兒安全，亦將於本周內公布成都交流團的詳細安排。

機構又說，期望透過此次交流團，讓幼兒與家長在安全愉快的環境中，獲得珍貴的文化交流與成長體驗。

