Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅熱︱數宗確診個案曾在青衣自然徑被蚊叮 食環署加強附近滅蚊工作

社會
更新時間：22:05 2025-11-24 HKT
發佈時間：22:05 2025-11-24 HKT

基孔肯雅熱輸入個案持續增加，近日錄得5宗輸入個案的患者均居於青衣。衞生防護中心表示，部分確診個案報稱，在青衣自然徑行山期間曾被蚊叮咬，中心認為青衣自然徑風險較高。食環署已於青衣自然徑一帶進行防蚊滅蚊，務求切斷基孔肯亞雅熱的傳播鏈。環境及生態局副局長黃淑嫻今日（24日）前往視察，並聽取食環署匯報相關滅蚊工作。

食環署葵青區環境衞生辦事處高希强總監表示，相關霧化處理殺滅成蚊工作已覆蓋該處的各條行山徑，而霧化工作仍會持續進行。因應青衣自然徑的地理情況，食環署亦試行應用機械狗協助殺滅成蚊工作。

防護中心亦表示，根據流行病學調查，最近5宗輸入個案的患者，在潛伏期及發病後在青衣北活動的範圍有重疊，主要包括青衣市中心一帶及青衣自然徑附近。中心正就病人樣本進行基因排序及分析，並對比其他本地及輸入個案，以確定他們之間是否有關聯。

為審慎起見，中心呼籲自11月1日起曾在青衣自然徑一帶行山的人士，若出現相關病徵，盡快求醫，並致電中心早前設立的查詢熱線（2125 2373），熱線每日由上午9時至下午8時運作。中心會為出現病徵人士進行評估，如有需要，會安排抽血化驗，而過去一天中心未有接獲有病徵人士致電查詢。中心的流行病學調查仍然繼續。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
16小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
9小時前