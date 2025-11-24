基孔肯雅熱︱數宗確診個案曾在青衣自然徑被蚊叮 食環署加強附近滅蚊工作

基孔肯雅熱輸入個案持續增加，近日錄得5宗輸入個案的患者均居於青衣。衞生防護中心表示，部分確診個案報稱，在青衣自然徑行山期間曾被蚊叮咬，中心認為青衣自然徑風險較高。食環署已於青衣自然徑一帶進行防蚊滅蚊，務求切斷基孔肯亞雅熱的傳播鏈。環境及生態局副局長黃淑嫻今日（24日）前往視察，並聽取食環署匯報相關滅蚊工作。

食環署葵青區環境衞生辦事處高希强總監表示，相關霧化處理殺滅成蚊工作已覆蓋該處的各條行山徑，而霧化工作仍會持續進行。因應青衣自然徑的地理情況，食環署亦試行應用機械狗協助殺滅成蚊工作。

防護中心亦表示，根據流行病學調查，最近5宗輸入個案的患者，在潛伏期及發病後在青衣北活動的範圍有重疊，主要包括青衣市中心一帶及青衣自然徑附近。中心正就病人樣本進行基因排序及分析，並對比其他本地及輸入個案，以確定他們之間是否有關聯。

為審慎起見，中心呼籲自11月1日起曾在青衣自然徑一帶行山的人士，若出現相關病徵，盡快求醫，並致電中心早前設立的查詢熱線（2125 2373），熱線每日由上午9時至下午8時運作。中心會為出現病徵人士進行評估，如有需要，會安排抽血化驗，而過去一天中心未有接獲有病徵人士致電查詢。中心的流行病學調查仍然繼續。