李小龍誕生85周年 港鐵辦《無形之道》紀念展 香港站中環站重溫武打巨星人生哲學

適逢今年是國際武術巨星李小龍誕生85周年，港鐵聯同李小龍基金會及香港文化博物館舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，今日（24日）正式開幕。紀念展由兩大展區組成，分別位於香港站中環行人隧道，以及中環站J出口（閘外）。運輸及物流局局長陳美寶表示，雖然李小龍離世超過半世紀，至今仍是武術界一代宗師及香港代表，其開創的截拳道以中國詠春為根基，再揉合拳擊、劍擊等，「中西結合，揉合為己用」的精髓正體現香港精神。

開幕禮主禮嘉賓包括陳美寶、康文署副署長（文化）譚美兒、港鐵公司行政總裁金澤培、李小龍基金會創辦人暨會長李香凝，以及國際影星甄子丹。

陳美寶致辭時提到，除了緬懷李小龍的非凡人生，更要銘記他留下的珍貴遺產，至今仍激勵世界各地一代又一代人。她讚揚李小龍女兒李香凝與父親一樣「堅韌、充滿熱情」，感謝她致力傳承父親精神，並透過創立基金會確保其教誨代代相傳，讓精神不僅存在於電影中，也體現於多年傳承工作。

金澤培：化車站為啟發市民文化空間

港鐵公司行政總裁金澤培致辭時表示，李小龍不但是出色武術家，也是哲學家，其「以無限為有限」的思想代表武學精髓，更蘊含人生智慧，與港鐵追求靈活、高效和持續創新的理念相符。是次展覽透過展出李小龍珍貴紀錄，將車站轉化為啟發市民的文化空間，將其精神帶入不同社群，期望大家乘搭港鐵追尋李小龍足跡，繼續傳承其武術和哲學精神。

李香凝：回到香港就像回家一樣

李小龍女兒、李小龍基金會創辦人暨會長李香凝表示，香港是父親成長和接受訓練的地方，「回到香港，感覺就像回家一樣」。作為女兒，她致力傳承父親智慧，將其精神融入自身並傳遞世界。她稱港鐵作為香港心臟，每天運送數百萬乘客，連接着人們生活，是次展覽橫跨兩大標誌車站，期望透過互動裝置和藝術展示，將平凡旅程轉化為受啟發時刻，讓陌生人也能與父親的哲學、武術和人生產生共鳴。

是次紀念展由兩大展區組成，從電影、武術、哲學及藝術四大面向構建跨越時空的空間。位於香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」的互動體驗區，展期為明日（25日）起至12月8日，以動態裝置和互動體驗為主，讓公眾沉浸式了解李小龍非凡人生。現場亦限量派發4款以李小龍金句為主題的「一票藏龍」紀念卡。

至於中環站J出口的主題特展，展期由明日（25日）起至2026年夏季，設有大量珍貴照片及藝術裝置，讓參觀者細味李小龍武術哲學及自我探索之旅，追蹤他在香港的生活軌跡。

兩大展區詳情：

1.香港站「港鐵藝術舞臺」互動體驗

地點：香港站中環行人隧道 （付費區域、近C出入口）

展期：11月25日至12月8日

費用：全免

內容：《龍影‧哲思》雙面藝術牆、「哲學對話亭」、「以龍共武」互動攝影裝置、李小龍1:1彩色矽膠半身像、「一票藏龍」紀念卡

2.中環站「港鐵‧藝術」展廊

地點：中環站J出口（閘外）

展期：11月25日至2026年夏季

費用：全免

內容：《穿越港鐵：串連李小龍的香港足跡》、《截拳道的精髓與連結世界：銀幕與現實》、《自我發現的旅程》展區，以及3個藝術裝置《清空你的杯子》、《武術如鏡》、《水與竹的智慧》

記者：何姵妤

攝影：盧江球