前港會球員涉打假波案 控方特赦證人稱球員以綁鞋帶舉手等發暗號 證人再投注及轉告他人

前港會後衛霍斌仁涉利誘隊友「打假波」案，今於東區裁判法院續審。控方特赦證人出庭頂證其他被告，供稱被告等人在WhatsApp群組討論操控本地球賽及投注外圍賺錢，而證人和次被告、27歲外圍賭注中介人會到球場觀賽，當霍透過調整襪子長度、綁鞋帶和舉手等暗號，給出接下來會失球的訊號，證人便進行投注及把情報分享給其他人。案明續審。

餐廳內商討球賽中暗號動作

控方今傳召特赦證人成嘉狄（Kartik Srivastava）。印度裔的成嘉狄獲控方發出免予起訴書，他供稱自己於香港土生土長，他與Waheed Mohammad在中學認識，而他畢業後再經朋友介紹和投資群組認識霍斌仁，他也認識盧斯安奴和屠俊翹。2022年10月，霍透露知道一些有關操縱球賽的資訊，涉及中國、巴西和尼日利亞等海外賽事；霍亦曾提到除了加密貨幣和股票以外，還有第3種投資方式，因此成嘉狄相信對方身為足球員，有球賽內幕消息，可透過賭博賺錢，後來依霍的指示投注外圍。

成嘉狄供稱，當時霍會在WhatsApp群組中透露入球數目、勝率及角球數目等消息，而後來霍轉到愉園踢足球，他和Waheed則到球場觀看賽事，並接收霍在球場發出的暗號，他會依霍事前給的指示、把消息再轉發給其他人，他本人也會依霍的情報投注外圍。

成嘉狄翻看涉案WhatsApp記錄，確認自己在2022年9月曾到北角某餐廳，與霍、Waheed及盧斯安奴見面，討論霍在球賽中給予的暗號，包括調整襪子高度和綁鞋帶等，去透露在接下來的10分鐘或15分鐘會有入球等。

特赦證人與次被告觀賽接受暗號後投資

同年10月2日及16日、愉園分別對陣九龍城和北區的賽事中，成嘉狄和Waheed均有到場觀看賽事，並依霍給的暗號投注及轉發訊息給他人。在10月2日賽中，成嘉狄和Waheed另收到1500元報酬；在10月16日賽事，因成嘉狄轉發給其他人的報酬不清晰，故沒有額外收到報酬，但從Waheed處收到700元的彩金。

成嘉狄又供稱，在10月30日、愉園對中西區的賽事中，霍亦透過舉手來給暗號，發出至少會輸一波的訊號，他遂投注了1000元泰達幣及賺取了650元彩金。

4名被告依次為29歲霍斌仁、27歲外圍賭注中介人Waheed Mohammad、36歲中西區康樂體育會後衛盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29歲屠俊翹。

4人同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至前年4月30日與成嘉狄及其他人串謀，以欺詐手段贏取一名收受賭注者的金錢，致使愉園體育會有限公司在賽事中落敗、或操控入球或角球數目，以在相關足球賽事中贏取金錢。霍另被控3項向代理人提供利益罪。除屠外，其餘3人另被控串謀賭博時作弊罪。

