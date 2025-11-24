前男警涉向醫生訛稱任職健身教練獲批54日病假 醫生供稱：被告話因為社會運動唔想上前線

32歲時任男警涉嫌在2019年向醫生虛報任職健身教練，即使手術後上班亦不可能擔任輕便工作，以騙取54日的有薪病假，共約4.6萬元。被告今在西九龍裁判法院否認欺詐罪開審，曾發出病假紙的外科醫生供稱，事後得悉被告是警務人員後「有問佢點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。辯方關注，當時正值社會運動時期，若被告告知醫生是軍裝警員，有機會要驅散及拘捕人群，批出病假是否合適，醫生回應「可以俾輕工紙」，建議短期內做文職。

自稱任健身教練返工要做「高強度訓練」

被告譚順維，報稱警員，被控1項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10月17日，在香港藉作欺騙，即向曾文謙醫生虛假地表示身為健身教練，不可能從事輕量工作，意圖詐騙而誘使曾文謙醫生建議放病假54天，由2019年12月13日至2020年2月4日，而導致其獲得利益，或使香港警務處或香港政府蒙受不利。

外科醫生曾文謙供稱，被告在2019年9月19日前來求診，惟被告沒有填寫資料表格上的職業一欄，故在問診時與被告溝通後，獲被告告知任職健身教練。曾檢查被告身體情況後，認為被告的病徵與小腸氣相似，故建議並安排被告照超聲波，並於同月24日復診時看結果，曾文謙發出當日的到診證明。

曾文謙續提及，復診日根據被告的超聲波結果，得知被告患左股溝小腸氣，需要進行修補手術，最快能安排被告在10月9日到醫院進行手術。由於被告自稱任職健身教練，為了被告手術前避免劇烈運動，故開出15日病假，由復診當日至手術日期間的病假。被告在10月9日接受小腸氣手術，留院觀察兩日後出院，並獲發9日病假。曾文謙補充一般病人做完手術，都會獲發病假紙直至復診當天，在復診時檢查病人身體狀況後，才視乎個人情況及職業發出病假。

曾文謙憶述，被告在10月17日復診時表示「一旦返工，老細就要佢做好高強度嘅訓練」，更指「佢話佢嘅僱主唔容許佢返工，但係唔做高強度訓練」。曾擔心，被告一旦上班做劇烈運動，會導致被告的傷口痛，及有風險導致被告的病復發，故最後批出111日病假，由10月18日至翌年2月4日。曾補充，一般建議病人在8星期內不要進行劇烈運動，有問過被告「點解老細唔可以俾佢做輕量工作」，被告則回應「一係就唔好返，一返就要操得好緊要」，曾文謙遂批出較長的病假予被告。曾直言「唔做劇烈運動就無問題，單純坐喺到係可以返工」。

指聞被告為警察後庭上稱只會批1個月病假

曾文謙另提及，被告在2022年2月17日在母親的陪同下再度面見曾，當日被告前來告知曾，自己是警務人員，並指「佢話佢上司要份醫療報告」。曾稱當時沒有再追問被告的職業，因「我都唔知係咪真係警察嚟」，惟曾指「有問佢點解要呃我」，被告則回應「因為社會運動唔想上前線」。曾庭上表示「如果係紀錄部隊，可以出輕工紙」，向上級請示在短時間内任職文書工作，明言只會批出手術後1個月内的病假。

辯方盤問曾，指案發時正值社會運動，若被告告知曾，自己是軍裝巡邏警員，有機會要做出拘捕行動及驅散人群，開出111日是否合適。曾回應「嗰段時間不能做粗重工作，包括上前線」，直言會開出比111日較短的病假，約手術後1個月内的病假，然後出「輕工紙」建議從事文職工作。曾補充，若發出「輕工紙」後，被告的上司仍堅持要被告從事粗重工作，才會開出較長的病假紙。

辯方指出，被告僅在2019年9月19日首次求診時，才提及自己任職健身教練，在之後的復診從沒提及過，曾不同意。辯方質疑，曾指被告回應「因為社會運動唔想上前線」，惟被告沒有將相關内容記錄下來，曾回應「我覺得個理由好奇怪」。裁判官陳慧敏下午裁定表證成立。

自辯稱社運期間不敢填報任警察

被告自辯稱，在2019年9月頭感覺左下腹不適，遂在同月19日前往曾文謙醫生的診所求醫。被告憶述，診所姑娘要求被告填寫登記表，惟「唯獨是職業個行我唔敢填」。被告明言，當時2019年正值社會運動，好多人都針對警察，指「醫護人員會針對我地警察，會做一啲起底嘅行為去傷害我地，我當時都好驚」，更有新聞報道休班警遭人斬傷，故被告「唔敢提我自己嘅職業，我都無打算同醫生透露我嘅職業係咩」。

被告提及，當日會見曾文謙醫生期間，醫生稱「你都幾大隻㗎喎，你做咩職業㗎」，由於不清楚醫生的政治立場，被告形容「我當時好驚，無諗過睇醫生要講職業，所以順口就講我係健身教練」。被告手術後在10月17日復診時，告知醫生「傷口仲係好痛，可唔可以俾多少少病假」，醫生遂開了111日病假並指「111日夠你完全康復㗎啦」。被告休息111日後，在2020年2月4日重返工作崗位，被告在2022年2月10日接受飛虎訓練時，上級要求被告提交小腸氣手術的醫療報告。

得知健身教練與病假日數關係後匯報上司獲告知無問題

被告供稱，在2022年2月17日前往曾文謙醫生的診所，告知醫生「我真正嘅職業係警察」，醫生即問「點解唔一早同我講你係警察」，被告解釋「我唔知醫生你嘅政治立場，我唔敢同你講我係警察」。被告當時獲醫生告知，由於被告提及自己是健身教練，所以才獲批111日病假。被告明言「當刻我先知道原來我講健身教練，係同我病假日數掛鈎」。被告隨即透過whatsapp向上司匯報，惟獲上司告知「無問題」、「當時環境應該易理解」。上司在2023年6月28日會見被告，轉達人事部指被告的病假沒有任何刑事或紀律問題，惟不能將文件交予被告，故被告將會面内容記錄在記事冊上。

陳官關注，被告因是次小腸氣病獲得病假共135日，被告確認。陳官直言，在醫生最後一次批出111日病假時，被告是否「痛咗111日」，被告指在2020年1月尾左右「好得七七八八」。陳官質疑，被告在2022年上醫生診所時，為何要母親陪同「你幾歲呀？點解要啊媽陪你去？」，被告回應或需母親協助取醫療報告。陳官再關注，被告為何覺得醫生會針對自己，被告回應「我驚佢會將我地啲資料放上討論區，所以我唔想講自己係警察」。審訊明續。

控方雙方承認事實指，被告在2013年10月加入警務處任職警員，案發時為荃灣警區軍裝第二隊。在2019年9月19日，被告到尖沙咀漢口道心匯專科中心向曾文謙醫生求診。被告在10月17日復診時獲發111日病假，由2019年10月18日至2020年2月4日，被告向上司遞交病假獲批。54日病假共約4.6萬元。被告在2025年5月7日被捕，在警誡下表示明白。

案件編號：WKCC2052/2025

法庭記者：黃巧兒