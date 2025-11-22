Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港代表團退出「21世紀東亞青少年大交流計劃」 教育局：確保師生的安全

社會
更新時間：15:14 2025-11-22 HKT
發佈時間：15:14 2025-11-22 HKT

中日關係近日升溫，外交部日前提醒公民避免前往日本。教育局表示，香港代表團將退出今年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」。

「21世紀東亞青少年大交流計劃」原訂在下月7日至13日舉行，經教育局甄選的16名學生及2名教師將赴日參加活動。教育局回覆《星島頭條》指，鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增的最新情況，為確保師生的安全，經審慎考慮後，香港代表團將退出今年的21世紀東亞青少年大交流計劃。

根據教育局的網頁，「21世紀東亞青少年大交流計劃」是日本政府於2007年1月第二屆東亞首腦會議宣布設立，邀請東亞成員國的青少年往訪日本，香港自2008年起獲邀參與21世紀東亞青少年大交流計劃。

計劃旨在到高等院校、博物館及特定機構作實地考察，參與學校課堂及活動等與日本青少年進行交流等，加深香港學生對日本的認識。計劃所需的開支，包括機票、當地交通、膳食及住宿費用由日本政府負責。
 

