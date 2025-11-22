粵車南下｜陳美寶：首階段實施一周反應理想 嚴重違規粵車將禁再申請

「粵車南下」首階段實施，位於港珠澳大橋香港口岸供內地及澳門旅客使用的港珠澳大橋香港口岸轉機停車場（易泊飛），於本月15日啟用。運輸局局長陳美寶表示，反應理想，並強調若粵車涉及嚴重違規或屢次違例，將被禁止再次申請。

陳美寶今（22日）在電視節目指出，「粵車南下」第一階段實施一星期，反應理想，已有3000名用戶開通登記。11月15日首日運作，共有70名旅客使用該停車場轉機，而未來一個月已有超過360人預約使用「易泊飛」停車場。

申請數目持續穩定增長

陳美寶指，轉機停車場最高可容納1800輛車，使用情況符合預期，申請數目持續穩定增長。舉例首日有旅客停車後轉機前往馬來西亞，行程約一星期；若前往歐美旅遊，停車時間則更長。為配合不同旅客的流轉需求，「易泊飛」停車場最長可停泊30日，期望能進一步吸引旅客。目前，機場管理局及航空公司正透過內地電子旅遊平台加強推廣。

12月23日起，「粵車南下」將擴展至市區範圍，初期每日設100個名額，最多停留3天。陳美寶稱，首輪抽籤共收到超過1,700個申請，反應踴躍，超出預期。她期望「粵車南下」逐步吸引更多廣東省居民參與，並強調現階段屬試驗性質，名額有限是為了精準及到位推行措施，在可控範圍內累積經驗，為未來擴展奠定基礎。她以「小步快走」形容推行策略，並表示將根據經驗動態調整，逐步擴大適用城市及名額。

以「小步快走」做好準備與規劃

對於農曆新年期間會否增加「粵車南下」名額，陳美寶重申「小步快走」策略，旨在以易於管理的規模做好準備與規劃，並強調需考慮香港各行各業的接待能力。

有意見建議放寬「粵車南下」配額，允許車輛進入大嶼山。陳美寶回應指，大嶼山是重要的旅遊及生態保育區域，目前已有專營巴士等公共交通工具接載旅客前往各景點，相信現行安排已能滿足需求。她表示，現階段名額有限，未來將逐步提升配額，以回應廣東省旅客的需求。



她補充，運輸署正積極與不同行業協會及商會聯繫，未來數周將向廣東省居民推介香港旅遊資訊錦囊，包括推薦路線、泊車地點等，並推廣如「泊車轉乘」概念，方便旅客前往購物、休閒、展覽及主題公園等地。

粵車必須符合香港驗車標準

關於安全問題，陳美寶強調，「粵車南下」的粵車必須符合香港驗車標準。當局已在廣州、中山、珠海及江門設立13間符合香港標準的車輛檢驗中心，在驗車同時向駕駛者宣傳香港道路安全知識。廣東省系統已記錄司機資料，並與香港運輸署系統對接，若涉及違法或罰款追討，可透過系統追蹤。若司機嚴重違規或屢次違例，將面臨暫停或永久取消申請資格的處分。

此外，對於內地國標充電裝置不足的關注，陳美寶表示，至12月23日國標充電裝置將增加至40支。駕駛者亦可使用國標電線，於運輸署旗下10多個停車場的900支中速充電裝置補充電量。

