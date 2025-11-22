全運會規模宏大 楊德強：獲國家體育總局認同 已交出合格考卷

第十五屆全國運動會圓滿閉幕，香港代表團以九金、二銀、八銅的驕人成績，創下歷史佳績。全國運動會統籌辦公室主任楊德強今早(22日)在電台節目表示，全運會規模相當大，是中央給予的任務，同時「是一張考卷」，國家體育總局認同本港工作，相信在辦賽事及運動員表現，本港交出合格的試卷，粵港澳三地合作取得不錯的成績，日後可以探討更多的合作空間。

他表示，全運會的籌辦工作雖然多，但不算辛苦，工作目標希望推動體育發展及大灣區合作，形容團隊「愈做愈起勁」，對港隊的表現感到非常開心，近年香港運動員在大賽表現愈來愈好，今次在主場出賽，亦做好備戰工作，最終的結果令人鼓舞，也為運動員們感到驕傲。

現場熱情打氣聲助創佳績 運動員對安排感滿意

本屆全運會部分賽事移師香港舉行，楊德強認為「主場之利」是運動員取得好成績的關鍵因素之一。他指不少比賽現場氣氛熱烈，市民自發組織打氣團，為港隊吶喊助威，營造了極佳的比賽氛圍。他賽後與運動員及教練交流，對方均表示對辦賽安排感到滿意，在發揮上獲有利條件。

24小時極速變場 反映場地做到靈活運用

本港最初選擇承辦的8個競賽項目，是考慮到港隊在項目的競爭力，例如單車、七欖在過去也取得好成績，當初選擇手球時，因為它不算熱門、大賽亦未有成績，令不少人有所質疑，但運動員十分努力，亦相信他們有競爭力，最終男子手球隊能夠打入前四名，證明了當初的決定正確，亦能讓巿民對個別運動項目有所認識。他特別提到，體藝館在舉辦手球賽事後，僅花24小時便成功轉換的劍擊場地，非常高效，做到靈活運用。

全運會售出17萬張門票 劍擊、手球賽事「一票難求」

今屆在港舉行的八個全運會項目，合共30多萬張門票，最終售出約17萬張，整體入座率約45%。楊德強指出，周末及公眾假期的賽事入座率高達九成，尤其劍擊及手球等有港隊亮眼表現的項目更是「一票難求」，而沙灘排球、三項鐵人等的賽事入座率亦相當不俗。

巴赫對啟德體育園印象良好 申辦大型賽事要再作探討

對於國際奧委會終身名譽主席巴赫早前訪港時，認為大灣區具備申辦奧運會的條件，楊德強稱，巴赫對啟德體育園印象良好，肯定香港具備舉辦大型賽事的條件，他認為巴赫作為國際奧委會前主席的身份，會鼓勵不同地區申辦國際奧委會的比賽，認為日後本港或大灣區可以舉辦的賽事，需要詳細檢視和探討。

食物安全「零風險」 酒店特設加長睡床及專屬飯堂

為確保賽事公平及運動員健康，今屆全運會的食物安全及反興奮劑工作達到了極高標準。楊德強透露，所有供給運動員的肉類、蛋類等高風險食材，均由指定的內地農場開始進行嚴格監控，再統一運送至廣州的專屬貨倉，由香港派專人專車押運回港；接待的5所酒店，亦設專屬用餐區及會議室，同時亦照顧不同運動員的需要，他舉例指身高較高的運動員，酒店更特別安排了加長睡床，內地各省市的代表團對這次的接待安排均給予高度評價。

