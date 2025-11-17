消委會行山杖︱兩款現安全隱患易卡罅隙、手柄易脫 有$199品牌全數測試表現理想

行山杖是不少人行山必備工具。消委會測試19款可調校長度的行山杖，發現售價996元的「Camp Backcountry Carbon 2.0 Trekking Pole -Yellow (pair)」行山杖，預防受困設計表現「不太理想」；售價225元的「VR Traveler T920906 TK SKY 95（3Y）」，抗拉脫能力亦「不太理想」。

兩款行山杖安全測試不達標 分別卡罅隙、易甩手柄

消委會於今年6月至7月期間，從戶外活動用品店、體育用品店、百貨公司的體育用品專櫃等購買19款價錢介乎180元至1790元，可調校長度、聲稱最長使用長度在135厘米或以下的行山杖。11款採用直身手柄，當中有5款以一對的形式售賣，6款以單一支形式售賣；另外8款則採用T形手柄。消委員參考德國的行山杖標準DIN 79016:2024，測試行山杖的物理性能，包括量度全桿長度和腕帶關度，檢查有否尖銳角、銳利邊和表面是否粗糙；以及就手柄、桿身、擋沙碟和桿頭等進行多項檢測。

防止受困設計方面，行山杖須能以140牛頓或以下力量，將樣本的擋沙碟向上拉過一個65毫米闊的罅隙。18款樣本表現理想，惟「Camp Backcountry Carbon 2.0 Trekking Pole -Yellow (pair)」的擋沙碟需要205牛頓力量才能通過罅隙，高於標準限值，表現「不太理想」。

至於手柄測試，標準要求拉脫手柄的力量須達300牛頓或以上，惟「VR Traveler T920906 TK SKY 95（3Y）」僅需149牛頓力量就可拉脫手柄，抗拉脫能力「不太理想」。

4樣本行山杖表現理想

不論價錢高低，都有在大部分測試項目表現理想的行山杖。有4個樣本在表面情況、預防受困設計、手柄、腕帶、桿身、桿頭、擋沙碟及膠套測試均表現理想。包括售719元的「Silva 38519 Trekking Pole aluminum Z-fold Grey 1 Pair」、售199元的「iPower AB601 Telescopic Trekking Pole」、售810元的「Mont-bell ALPINE CARBON POLE ANTI SHOCK (No.#1140191)」及售259元的「Onepolar Born for Adventure TP21-T7075-RD」。

消委會建議按自身需要選購相對應行山杖

消委會建議，消費者選購行山杖時要先了解自身需要。例如，所有種類的行山杖都足以應付一般遠足路線；難度較高的路線，則應選擇質素較高的行山杖；若需背負較重的行李，應選用可承受相應重量的行山杖。

消委會亦建議，選購直柄行山杖時，應在平地站立，以手握着行山杖的手柄，桿身垂直，桿頭向下貼着地面，然後調校桿長度，直至上臂和前臂之間的手肘位形成90度角，便是適合的使用長度。若打算使用雙杖，選購時便應同款購買一對，會較易平衡；不要混合長度或形狀不同的行山杖。