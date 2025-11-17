消委會駕駛學校︱學車套餐有隱藏收費 時數不足要補鐘 總數可遠超宣傳價六成半

【消委會/駕駛課程】學車選項選擇繁多。消委會今日（11月17日）發表《選擇》月刊，指本港11間駕駛學校提供的私家車及輕型貨車套餐課程，發現所有基本套餐課程所涵蓋的駕駛實習時數，均未達運輸署建議的30小時，學員如希望累積足夠路面經驗，往往需額外加鐘補課，令實際學習成本與預算出現落差。

消委會駕駛學校︱要滿足30小時 實際總支出比套餐多近65%

以九龍及新界區自動波私家車為例，調查發現若要滿足運輸署的30小時訓練要求，「學車易」（#3）的課程套餐由於只提供15.75小時的實習時數，所以需要補鐘，要滿足30小時，總支出為17,218元，比套餐實際總支出（10,568元）多出63%；「有記駕駛學校」要滿足30小時，總支出為16,418元，比套餐實際總支出（9,958元）多出近65%。

消委會駕駛學校︱學車時數均未達運輸署建議的30小時

消委會於今年6月至10月期間，透過網上瀏覽及實地查詢方式，搜集本港11 間駕駛學校提供的 32 個私家車及輕型貨車套餐課程的資料，整合後向相關學校發函核實內容，最終收到5間回覆。消委會亦另於9月中旬透過「油價資訊通」應用程式進行小型意見調查，收集市民對學車安排的意見，共收到324份回覆。

根據運輸署建議，初學者於考試前應接受約30小時的路面駕駛訓練，以充分掌握基本駕駛技術及累積路面經驗。不過調查發現各個基本套餐課程之間所包含的駕駛實習時數差異甚大，全部均未達運輸署建議的水平。

消委會駕駛學校︱鏗鏘駕駛學校最平套餐 只包10小時訓練時數

鏗鏘駕駛學校駕駛實習時數最少的「15課特惠套餐（港島）」，只包含10小時訓練時數，以該課程每堂40分鐘且要求每次需連上兩堂計，學員由報讀至應考前只有約7次路面實習機會。相對而言，駕駛實習時數最多的套餐總時數為27小時45分鐘，但仍未達運輸署建議的水平。

消委會指，套餐課程涵蓋的駕駛實習時數若未能令學員有足夠信心應付路試，往往需額外加鐘補課以累積更多經驗，開支上或會失預算。

消委會建議推出課時更貼近運輸署建議的套餐

由於部分學校未有將租車費及代辦費等額外支出計算在課程價格內，增加了比較收費的難度。因此消委會比較套餐收費與實際收費時，採用統一的模擬情境，基準包括非指定導師及車輛、不包括其他非必要項目等，總支出包括課程學費、順鐘費、租車費及院校代辦運輸署申請費用，以及選取各院校中駕駛實習時數最接近30小時的套餐課程，並加入相應的補鐘收費，從而計算達至運輸署建議駕駛訓練時數所需的實際總收費。

消委會建議，業界考慮建立標準化的收費披露機制、推出課時更貼近運輸署建議的套餐，並在課程宣傳中加入駕駛實習時數作為主要參考之一，增加透明度以加強消費者對駕駛學校的信心。

運輸署：每人學習需要不同 未強制最低訓練時數

運輸署回覆《星島頭條》指，由於每位學習駕駛人士的學習需要均有所不同，運輸署並沒有強制指定最低的駕駛訓練時數。學習駕駛人士可因應自身的情況選擇適合自己需要的駕駛訓練課程。在選擇駕駛課程時，可比較巿場上不同課程的內容、服務、時數及收費等。