經過2年高速發展，加上AI模型暴風式成長，AI眼鏡應用場景越來越落地，尤其升級至雙目顯示款式，如和記電訊率先引入的INMO GO3，雙向翻譯內容、提詞文案、導航指示，統統浮現在用戶眼前，這種互動體驗比起單純語音更實在，加上3香港推出優惠，新上台或續約「世界PLAN」用戶，可以低至零機價戴走這副AI眼鏡。

INMO GO3 AI眼鏡試玩！即時雙向翻譯+提詞神器 5秒換電全天候續航 3香港世界Plan上台零機價拎走

INMO GO3：世界Plan零機價拎走

為推動全民AI，和記電訊全力開拓「AI生活圈」，並推出一系列AI產品及服務，包括近年受到普羅大眾「愛戴」的AI眼鏡，頭炮是率先引入的INMO（影目科技）GO3國際版。

若是3香港或3SUPREME用戶，想試新眼鏡不用真金白銀入手，只要升級或續約包全球222個地區數據的「世界Plan」，即可以低至零機價戴着INMO GO3周圍走。為照顧戴眼鏡人士，出機時會送一張coupon，到指定眼鏡鋪檢查視力，就可免費配上度數鏡片裝到INMO GO3使用。

鏡片內置IMAR雙目顯示

與大部分外觀厚重的AI眼鏡不同，INMO開發的第3代GO3國際版，鏡框與普通眼鏡無異，鏡臂闊度僅 8m m，外表纖幼斯文，鏡片還內置IMAR光學顯示器，通過Micro-LED螢幕及衍射光波導技術，帶來雙目顯示效果，搜尋、翻譯、導航等內容會浮現在視線前方，投影字體夠大且清晰，加上亮度達1,500nits，大白天仍看得清楚，且沒有漏光情況，別人從旁也不會看到顯示內容。

5秒快速磁吸換電

INMO GO3內置 270m Ah電池，多得可拆式磁吸設計，簡單拆下左鏡臂後方電池便可快速更換，過程5秒內完成，而拆下的電池可放到1,300mAh充電盒充電，只要將電池交替使用，變相全天候無限續航。

Gemini+ChatGPT雙模型加持

INMO GO3整合Gemini+ChatGPT雙AI模型，以自然交談方式即能跟AI助手「Inmoo」互動對話，無論搜尋資料、查詢世界大事，又或計劃外遊行程，這位助手都可連字帶聲相助，跟你在手機使用Gemini或網頁版ChatGPT沒兩樣。

功能亮點1：98種語言雙向翻譯

外遊最怕溝通不便，INMO GO3支援即時雙向對話翻譯，支援98種語言的網上翻譯及9種語言的離線翻譯，配合眼鏡的4收音咪列陣，可以選擇全方位或指向式收音，同時分離聲源，令翻譯準確率達98%。除了對話，新作亦支援同聲傳譯、識物翻譯，如翻譯菜單或路牌，而翻譯本文會直接浮現在用戶眼前。

功能亮點2：提詞器智能翻頁

對於經常需要演講、拍片或簡報的用戶，提詞器有多重要不用多講，IMNO GO3正正可預先將講稿上傳至手機，演講時字幕便能顯示眼前，不只手機或同廠智能戒指能做到手動翻頁，還可以偵測用家的讀稿節奏自動捲動台詞，從此不用再苦惱要記台詞。

功能亮點3：全能會議助理

開會時，按一下右方鏡臂的GO鍵，即可一鍵錄音並即時轉為字幕，會議結束後，手機App可將錄音轉為文字，並透過聲紋辨識區分發言人，稍後功能將升級自動生成結構化會議紀錄。

功能亮點4：AI認人9月解鎖

廠方預告將於9月下旬解鎖新功能，就是AI認人，一旦鏡頭識別出對應聯絡人的人臉，對方姓名、職銜及備忘資料即會在眼鏡顯示，好讓在展覽會或重要場合，可快速識別出對方，由於所有資料均在地化處理，不經雲端以杜絕私隱外洩。

專用配件同步推出

INMO Speaker：專為流動辦公設計，透過藍牙跟眼鏡及手機無縫連接。多人會議時，能將眼鏡翻譯好的內容以模擬人聲進行雙向語音播報。

INMO Ring 4：用家無需觸碰鏡臂或拿出手機，輕點或滑動手上的戒指尖，即可一鍵啟動拍照錄影，或演講時捲動講稿。

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文、圖：B1807