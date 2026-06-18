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CASIO AQ-230爆紅賣斷市！錶迷轉戰拼多多 ¥177有找兼有補貼＋包郵 網民嘲：成班人跟風

時尚購物
更新時間：18:54 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:54 2026-06-18 HKT

近日鐘錶界掀起復古平價錶熱潮，其中CASIO Vintage AQ-230系列各款顏色更成為網民的熱捧單品，本地鐘錶零售店更出現供不應求、甚至有炒價出現。部分消費者遂轉戰線上購物平台，發現內地電商拼多多的 CASIO 官方店不僅有同款發售，配合官方折扣補貼後，入手價格更為實惠。 

舊款CASIO AQ-230本地供不應求 網民轉戰拼多多平價貨

本網早前報道過CASIO Vintage AQ-230近日掀起熱潮，日前Threads 上有本地錶迷發帖反映，平日光顧開的小店已經售罄，於是「忽發其想」決定到內地網購平台拼多多尋找。他在拼多多上發現該款手錶不僅有貨，利用「平台補貼」優惠，更可以港幣207元的低價成交。不過，他也提醒大眾，若選擇在該平台購買，務必要向賣家確認是否為「正貨」，並仔細留意商品是否具備「正品險」及「假一賠十」等條款保障。另外，他也呼籲一眾錶迷，「當然香港小店有貨就支持香港小店先！」，並承諾收到貨後會再向網民分享實物情況。

包郵到港 實測入手價港幣低至$200

《星島頭條》記者亦有查閱拼多多平台，發現在Casio官方商店確實能夠找到CASIO AQ-230手錶發售，補貼價只需人民幣165元到177元不等，示符錶面顏色選擇，另外商家支持「包郵到港」、「退貨免運費」，所以到手價，最便宜的白色折合港幣也才195元。

網民反應兩極：支持本地小店 VS 避開跟風炒作

帖文發佈後，多數網民傾向支持本地商家，認為「香港小店都唔太貴，寧願支持返香港店」，指出即使要等候翻貨，也不願使用拼多多購買。部分人認為本地鐘錶店經營不易，寧願讓他們賺錢幫補租金。

另一邊廂，也有網民對這股搶購潮不以為然，直言「個款咁廉價都搶，成班人跟風，笑死」，並指出目前已有店舖抬高售價，建議大眾「過咗熱潮先買」，無謂盲目炒作。

延伸閱讀：$300 CASIO舊款手錶爆紅！發燒友大讚「勞力士平替」 錶行：每日都五六個DM問

 

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