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世界盃4K電視換機升級推介！LG/TCL/小米10款高性價比QLED/Mini LED/OLED型號入圍 43吋低至$1,999陪你睇波

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更新時間：11:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-06 HKT

世界盃2026狂熱下周殺到！想安坐家中欣賞好波，最先決條是要有大尺寸、高動態、色彩鮮艷且畫面流暢的4K電視，方能睇得清球員每個動作及精彩入球，以至球迷反應，以下搜羅多款高性價比型號，從入門LED到Mini LED，以至高階OLED，不但支援HDR、AI畫質優化，部分提供低延遲打機模式，等大家盡快㨂啱心水，以一部「最佳狀態」電視迎接連場精彩賽事。

世界盃4K電視換機升級推介！LG/TCL/小米10款高性價比QLED/Mini LED/OLED型號入圍 43吋低至$1,999陪你睇波

10款高性價比LED/QLED/Mini LED/OLED型號

TCL V6C 4K HDR電視

內置AiPQ處理器及MEMC動態補償技術，實時優化球賽畫面的對比度及清晰度。採用金屬無邊框設計，大幅提升視覺沉浸感，並預載Google TV系統，方便下載官方串流應用程式觀看賽事，是預算有限但追求大螢幕體驗的抵玩選擇。

Info

  • 面板類型：LED
  • 畫面尺寸：43吋/50吋/55吋/65吋/75吋
  • 售價：$2,380起
  • 查詢：按此

Toshiba C350NK LED電視

主打REGZA Engine處理技術，提供純淨4K UHD解像度及HDR10支援。極窄邊框設計不僅節省空間，還能讓焦點集中在激烈賽事上。同樣內置Google TV，整體操作流暢，且提供多種尺寸選擇。

Info

  • 面板類型：LED
  • 畫面尺寸：43吋/50吋/55吋/65吋
  • 售價：$2,280起
  • 查詢：按此

LG NanoCell AI NANO80 4K電視

以極窄邊框設計並運行webOS操作系統，所用NanoCell納米技術過濾不純淨色彩，確保球場上的草地綠色更加鮮艷真實。多得用上α5 AI處理器Gen8及AI音效 Pro，不但能改善觀賽的聲畫體驗，更可營造出虛擬9.1.2環迴立體聲。

Info

  • 面板類型：LED
  • 畫面尺寸：43吋/50吋/55吋/65吋/75吋
  • 售價：$2,880起
  • 查詢：按此

Xiaomi電視A Pro 43 2026

這款小米電視以極高性價比帶來4K QLED畫質，支援DCI-P3廣色域及MEMC動態補償技術，大幅減少足球高速飛行時殘影，令賽事畫面更流暢。開啟Game Boost模式後更支援120Hz更新率，配合Dolby Audio及DTS:X雙喇叭系統，安坐家中也能感受球場的震撼氣氛。

Info

  • 面板類型：QLED
  • 畫面尺寸：43吋
  • 售價：$1,999
  • 查詢：按此

Toshiba M550NK LED電視

結合量子點（Quantum Dot）技術與全陣列直下式背光，帶來精準控光及廣色域表現。支援Dolby Vision及Dolby Atmos，並具備HDR10+，能呈現出極高對比度的立體畫面。如想在客廳感受色彩震撼及頂級聲效，這款QLED電視絕對物超所值。

Info

  • 面板類型：QLED
  • 畫面尺寸：55吋
  • 售價：$3,958
  • 查詢：按此

LG QNED AI QNED82 4K電視

結合Quantum Dot與NanoCell雙重技術，色彩豐富度與準確度大幅提升。配備強勁的α7 AI處理器Gen8，具備4K升頻技術及AI動態色彩優化，即使觀看一般畫質的賽事直播，也能提升至接近4K的細緻度，是中高階面板的性價比首選。

Info

  • 面板類型：QNED
  • 畫面尺寸：43吋/50吋/55吋/65吋/75吋/86吋
  • 售價：$4,880起
  • 查詢：按此

TCL C6K Premium QD-MiniLED TV

運用新一代QD-Mini LED技術，提供超高亮度和極致對比度，並具備AiPQ Processor 3.0實時運算畫面細節。支援高達144Hz VRR更新率，無論是看足球還是打遊戲都無殘影。由於內置ONKYO 2.1聲道Hi-Fi音響，無需外接Soundbar也能享受震撼重低音。

Info

  • 面板類型：QD-Mini LED
  • 畫面尺寸：50吋/55吋/65吋
  • 售價：$4,980起
  • 查詢：按此

Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2026

備有85吋及98吋選擇，滿足球迷希望以超大畫面觀賞賽事的願望，雖然本身不設數碼電視接收器，但可經《Now TV》及《Viu TV》App串流4K直播，且透過分別多達640及880背光分區，以及1,200nits峰值亮度，球場每個細節都分毫畢現，同時以2個支援Dolby Atmos的15W喇叭，營造現場氣氛。

Info

  • 面板類型：QD-Mini LED
  • 畫面尺寸：85吋/98吋
  • 售價：$9,199起
  • 查詢：按此

Samsung OLED S90F 4K AI智能電視

內置頂級NQ4 AI Gen3處理器及OLED HDR+技術，每個像素獨立發光，帶來深邃無比的純黑與極致對比。具備AI動態增強技術（AI Motion Enhancer Pro），能讓高速移動的足球軌跡保持銳利清晰，配合144Hz更新率及PANTONE色彩認證，令每場球賽變得賞心悅目。

Info

  • 面板類型：OLED
  • 畫面尺寸：42吋/48吋/55吋/65吋/77吋
  • 售價：$6,280起
  • 查詢：按此

LG OLED evo AI C5 4K智能電視

作為一部非常抵玩OLED電視，不但採用新一代α9 AI處理器Gen8及升級版OLED evo面板，具備Brightness Booster亮度提升技術，即使白天光線充足，在客廳觀看賽事也能保持畫面清晰，另支援144Hz VRR及極低延遲，無論看世界盃還是賽後玩足球遊戲都遊刃有餘。

Info

  • 面板類型：OLED evo
  • 畫面尺寸：42吋/48吋/55吋/65吋/77吋/83吋
  • 售價：$7,980起
  • 查詢：按此

csl × Now TV福袋最強睇波補給

csl × Now TV世界足球盛事限定福袋以優惠價，帶來足球盛事通行證連同大堆睇波補給裝備，總值$3,000。
csl × Now TV世界足球盛事限定福袋以優惠價，帶來足球盛事通行證連同大堆睇波補給裝備，總值$3,000。
福袋內容包括手機充電池、真無線耳機及手機貼。
福袋內容包括手機充電池、真無線耳機及手機貼。

升級了新電視，點會甘心只追看免費直播的25場賽事，想睇晒全部104場賽事，當然要買通行證，如直接用$980入手覺得好肉赤，可考慮csl × Now TV推出的世界足球盛事限定福袋，雖然價錢要$1,180，但實際內容總值$3,000，除了Now TV 2026足球盛事通行證，還有其他睇波裝備，包括手機充電池、真無線耳機，以至杯麵啤酒零食、能量飲品，以及多款優惠券，可謂包羅萬有，由於名額有限，售完即止。

福袋內容一覽

  • Now TV 2026 足球盛事通行證（價值$980）
  • inno3C 6合1磁吸快充移動電源
  • CMF by Nothing – CMF Buds真無線耳機（橘色）
  • inno3C防窺全覆蓋鋼化玻璃貼換領信
  • 能量補給與零食：Monster Energy能量飲品、日清合味道撈麵及薯片、四洲脆脆蝦餅，以及MyiCellar酒類飲品換領券。
  • 其他生活及運動優惠：巴黎聖日耳門學院香港（PSG Academy）$200優惠券、The Body Shop沐浴露及優惠券、Now Cinema 1個月通行證、海天堂優惠券，以及csl多功能運動索繩袋。

售價：$1,180

發售地點：csl銅鑼灣專門店（怡和街）及旺角專門店（西洋菜南街）

 

文：B1807

圖：TCL、LG、Samsung、小米、Toshiba、csl

 

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