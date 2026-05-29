為慶祝品牌成立100週年，丹麥奢華視聽品牌Bang & Olufsen（B&O）即日起一連三日，假中環大館舉行「百年聲藝紀念展」，完整呈現B&O從1925年創立至今的聲學創新、工業設計演進，以及丹麥斯特魯爾（Struer）5號工廠的匠心工藝故事，除了一世紀以來的經典影音產品，還有全球限量10對的旗艦喇叭Beolab 90 Titan Edition，亦趁此機會首度在港展出。

Bang & Olufsen紀念展大館揭幕！旗艦喇叭Beolab 90 Titan Edition首度展出 百年影音傑作近距離觀賞

Beolab 90 Titan Edition矚目現身

展覽最受矚目的焦點，無疑是全球限量僅10對Beolab 90 Titan Edition，這款為慶祝品牌百年及Beolab 90問世五周年而推出的Atelier高級訂製系列巔峰之作，定價高達$3,166,480，此次在香港率先公開亮相。

Titan Edition徹底展現「去除一切多餘」的極致美學，移除原版外殼與面罩，將內部18個單元完全外露，宛如一座聲學雕塑。65公斤鑄鋁箱體經五軸CNC精密加工，表面以火山岩顆粒手工噴砂處理，營造出原始粗獷卻極致高級的啞光質感。機身環繞CNC刻劃的聲學波紋，底部拋光面板營造懸浮視覺，並以雷射刻印百年紀念標記與特製螺絲，細節盡顯尊榮。

在聲學性能上，Beolab 90 Titan Edition內置18個單元（7高音、7中音、4低音），總輸出功率高達8,200W，支援 Beam Width Control、Beam Direction Control及Active Room Compensation等技術，可根據聆聽人數、位置與空間特性自動優化360度音場。

從The Eliminator到MoMA典藏的百年設計演進

1926年「破格序曲」：品牌成立次年即推出首款商業成功產品The Eliminator，徹底擺脫電池束縛，讓收音機可直接連接市電，開創家用音響新紀元。

1950年代轉型：經Paul Henningsen批評後，B&O展開與 Jacob Jensen、David Lewis、Torsten Valeur 等大師合作，開啟現代極簡設計之路。

Jacob Jensen時代：「少即是多」（Less is More）成為品牌核心哲學。1964年起，他設計的234件作品中，BeoCenter 9000（1987）與Beogram 4000黑膠唱盤（1972，MoMA永久收藏）堪稱經典。

David Lewis與Torsten Valeur：延續「科技隱於形式」的理念，推出Beosound Ouverture（1994）、Beocenter 2（2004，蝴蝶展翅結構）、Beolab 18（2013）及Beovision Harmony（2019）等作品，讓產品既融入家居，又成為焦點。

重新認識創辦人初心

展覽亦特別介紹5號工廠的鋁材工藝傳奇，了解B&O六十多年來將鋁材從工業材料昇華為藝術語言。此外，經典重現計劃（Recreated Classics）展示品牌永續理念：經典產品被送回丹麥工廠翻新，保留原設計同時升級現代技術，讓百年聲音得以延續。

展覽中，觀眾不但能近距離欣賞這些影音傑作，更能感受到B&O創辦人Peter Bang與Svend Olufsen的初心「A never-failing will to create only the best… persistently to find new ways」。

B&O百年聲藝紀念展Info

日期： 5月29日 （五）至31日（日）

時間：11: 00a m至7:00pm

地點：中環大館F倉

費用：免費

文、圖：B1807