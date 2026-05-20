對不少樂迷來說，Sony 1000X系列無線頭戴耳機早已是隨身裝備，不管現在戴着哪一代是時候除下來，嘗試換上用料講究、音色更高層次的The Collexion，這款1000X系列10周年新作，定位從實用走向奢華設計，配合出色做工、舒適度及360 Reality Audio Upmix沉浸式音效，肯定會讓現有1000X系列一眾用家有集體升級的衝動。

Sony 1000X系列10周年新作The Collexion！耳機用料講究音色層次昇華 360 Upmix模式增強音效

10年進化：從功能導向奢華設計

1000X系列自2016年初代MDR-1000X面世以來，10年間先後推出了XM2至XM6後繼型號，迭代中不斷改良革新，而The Collexion（型號WH-1000XX）出現標誌系列進入新里程，設計理念由以往的「功能導向」轉向「設計美學」，強調質感與佩戴不只進化，而是全面昇華。

1000X系列發展時間軸（2016–2026）

2016年：MDR-1000X

2017年：WH-1000XM2

2018年：WH-1000XM3

2020年：WH-1000XM4

2022年：WH-1000XM5

2025年：WH-1000XM6

2026：1000X THE COLLEXION

不鏽鋼+合成皮革用料講究

為給1000X系列一個高貴典雅的全新形象，The Collexion在用料與做工方面更為講究。

合成皮革：頭帶及耳罩以全新研發的合成皮革包覆，觸感柔滑紋理細膩，按鍵及收音咪孔巧妙無縫融入表面，實現一體成形的高貴感。

不鏽鋼支架：滑動式支架用上不鏽鋼，經過噴砂與多重拋光處理，同時帶來霧面與光澤交錯的搶眼外觀。

無壓感舒適佩戴

The Collexion針對長時間佩戴進行了多項改良，先是耳機厚度減至 40.2mm ，相較WH-1000XM6薄了足足 5.2mm ，佩戴時輪廓更低調。此外，頭帶橫截面由 26mm 增至 28mm ，厚度更由 18mm 大幅加到 26mm ，從而將頭頂重量平均分散，同時提供更穩定的佩戴效果。

耳罩深度：耳罩內部深度加深，藉減少耳朵與耳墊內側接觸，大幅降低壓迫感。

靜音調節：調節組件內藏於耳罩，減少滑動時的聲響。

手挽式收納盒：沿用WH-1000XM6磁吸開合方式，並加入中空的手挽設計，時尚實用兼備。

音質層次大提升

相比外觀改動，The Collexion音色變化令人留下更深刻印象，音場相當廣闊，高中低音平衡度高，聽起來確有高階耳機的味道，全因採用了度身訂造的Bespoke驅動單元，當中2大設計重點：

柔軟邊緣：提升降噪效能及低頻重播能力。

高剛性穹頂+穿孔式音圈骨架：高音表現更細膩，音場變得寬廣，以及呈現自然順滑高頻延伸性。

音樂大師共同調音

Sony繼續邀請多位Grammy得獎者及專業母帶工程師合作，包括：

Chris Gehringer

Randy Merrill

Mike Placentini

Michael Romanowski

他們從開發初期即參與The Collexion的調音，透過專業回饋，令音質更能重現音樂人追求的高音質與原音細節。

360 Reality Audio Upmix混入3大場景

由於The Collexion處理器升級至QN3+新一代V3組合，處理速度大幅提升，除了降噪及通話一貫出色，還支援DSEE Ultimate升頻及360 Reality Audio Upmix混音，後者設有3種場景模式，分別因應音樂、電影及遊戲，營造臨場感更逼真的空間音效體驗，樂迷直接按下耳罩新增的聆聽模式按鍵，即可快速在三者之間切換。

音樂模式：模擬錄音室的現場感，低頻、人聲從前方傳來，樂器自然擴散。

電影模式：將串流平台的2聲道電影轉化為環繞音效，強化動態低音及增強音效。

遊戲模式：SFX效果更具衝擊力，人聲清晰突出，聲音細節及定位更豐富。

24小時長氣播歌

續航方面，The Collexion開啟主動降噪最長可播歌24小時，關掉則延長至32小時，表現跟WH-1000XM6相若，另可快充5分鐘再聽1.5小時。

售價：$4,999

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文、圖：B1807