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Catalog網店減價1折起！HOKA鞋款$599起 Adidas、New Balance波鞋/服飾低至$59 滿額再減$50

時尚購物
更新時間：17:41 2026-06-04 HKT
發佈時間：17:41 2026-06-04 HKT

Catalog網店大減價低至1折！Catalog網店由即日起舉行「618年中狂歡」優惠，涵蓋大量人氣潮流品牌，包括HOKA、Adidas、New Balance、CROCS等，逾千件精選服飾、波鞋、拖鞋、涼鞋及袋款以低至1折起發售，最平只需$59即可入手！此外，全單消費滿指定金額更可享減$50優惠，新註冊客戶亦可獲贈$100優惠券，多款產品任君選擇，絕對是尋寶的好時機！

Catalog網店大減價1折起！HOKA、Adidas、New Balance波鞋/服飾低至$59！

Catalog網店即日起舉行「618年中狂歡」優惠，逾千款服飾、聯名商品、波鞋、拖鞋、涼鞋、袋款等激減以低至1折起發售，人氣品牌包括：HOKAAdidasNew BalanceCROCSConverseUGG等。多款人氣品牌鞋款均以優惠價發售，HOKA Clifton 10激減至$599；New Balance 327系列鞋款亦可以低至$209入手；Adidas近年爆紅的Samba OG各款則減至$429起；Birkenstock涼鞋及包頭鞋減價後僅售$159起，適合日常配搭。

同場還有大量人氣男女款運動套裝、潮流服飾、帽款同步發售，多款百搭男女裝T-Shirt低至$59起、Kangol The North Face帽款低至$69起、New Balance T- Shirt及衛衣低至3折起。此外，IP聯名服飾及配件也以優惠價發售，包括迪士尼、CHIIKAWA、排球少年聯名系列，逾百款商品低至$69起。

買滿指定金額再減$50 新客戶註冊享$100折扣券

網店額外推出3大折扣優惠，全單消費滿$900，於結帳時輸入優惠碼【618SALE】即可減$50；新客戶則可享迎新優惠，凡成功註冊成為新會員，即可獲得$100折扣券；VIP會員購物滿$1,000，即可賺取額外2倍積分。且只要訂單淨額滿$700，即可享免費送貨上門服務，想入手新鞋新衫記得不要錯過！

Catalog減價優惠「618年中狂歡」

圖片及資料來源：Catalog

文：Y

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