National Geographic年度開倉低至45折！衣飾/外套/行李箱/拖鞋勁減 買4件再75折兼送旅行杯

銅鑼灣時代廣場展銷集（Times Square Bazaar）向來是尋寶聖地，每逢舉辦特賣活動皆吸引大批市民湧至，口碑極佳。今次一連六天的特賣會更帶來震撼優惠，其中人氣戶外品牌 National Geographic 精選貨品低至45折，現場更有眾多運動潮牌低至1折發售，絕對是入手夏日裝備與冬日保暖衣物的黃金機會！

National Geographic人氣服飾優惠 2件起即享折上折

在本次特賣會中，各大品牌的精選單品令人目不暇給。National Geographic 開倉專區更推出多款時尚服飾，兼具機能性與美感。例如夏日必備的經典灰色短袖 T 恤與亮黃色藝術印花 T 恤，剪裁舒適且吸汗透氣。針對多變天氣，還有防風拼色短袖衛衣及型格十足的軍綠色飛行夾克。

現場更備有極受歡迎的鮮黃色硬殼行李箱，凹凸條紋設計醒目又防刮；搭配一雙厚底運動拖鞋，更能輕鬆打造潮流感十足的戶外造型。此外，同場亦提供冬日禦寒的米色毛領羽絨外套與駝色連帽大衣，讓消費者提早為下一季做好準備。

除了 National Geographic，現場更有眾多運動潮牌低至1折發售。

除了 National Geographic，現場還設有 NNormal 專業越野鞋、moodytiger 優質童裝、Champion、Dickies、Crocs 等多達數十個潮流品牌，全方位照顧全家大小的穿搭需求。

National Geographic 開倉優惠