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National Geographic年度開倉低至45折！衣飾/外套/行李箱/拖鞋勁減 買4件再75折兼送旅行杯

時尚購物
更新時間：12:10 2026-06-03 HKT
發佈時間：12:10 2026-06-03 HKT

銅鑼灣時代廣場展銷集（Times Square Bazaar）向來是尋寶聖地，每逢舉辦特賣活動皆吸引大批市民湧至，口碑極佳。今次一連六天的特賣會更帶來震撼優惠，其中人氣戶外品牌 National Geographic 精選貨品低至45折，現場更有眾多運動潮牌低至1折發售，絕對是入手夏日裝備與冬日保暖衣物的黃金機會！

National Geographic人氣服飾優惠 2件起即享折上折

在本次特賣會中，各大品牌的精選單品令人目不暇給。National Geographic 開倉專區更推出多款時尚服飾，兼具機能性與美感。例如夏日必備的經典灰色短袖 T 恤與亮黃色藝術印花 T 恤，剪裁舒適且吸汗透氣。針對多變天氣，還有防風拼色短袖衛衣及型格十足的軍綠色飛行夾克。

現場更備有極受歡迎的鮮黃色硬殼行李箱，凹凸條紋設計醒目又防刮；搭配一雙厚底運動拖鞋，更能輕鬆打造潮流感十足的戶外造型。此外，同場亦提供冬日禦寒的米色毛領羽絨外套與駝色連帽大衣，讓消費者提早為下一季做好準備。

除了 National Geographic，現場更有眾多運動潮牌低至1折發售。
除了 National Geographic，現場更有眾多運動潮牌低至1折發售。

除了 National Geographic，現場還設有 NNormal 專業越野鞋、moodytiger 優質童裝、Champion、Dickies、Crocs 等多達數十個潮流品牌，全方位照顧全家大小的穿搭需求。

National Geographic 開倉優惠

  • 活動名稱：時代廣場展銷集《戶外及運動服飾特賣》

  • 特賣日期：2026年6月3日至6月8日（一連6天）

  • 開放時間：每日上午 11:00 至晚上 9:00

  • 活動地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓（可經由2樓或9樓一座電梯大堂前往）

  • 全場總體優惠：精選品牌貨品低至1折起

  • National Geographic 專屬折上折福利

    • 精選貨品低至45折（55% OFF）

    • 購買 2 件精選貨品：享額外 85 折（15% OFF）

    • 購買 3 件精選貨品：享額外 80 折（20% OFF）

    • 購買 4 件精選貨品：享額外 75 折（25% OFF）

  • 滿額免費贈品

    • 淨消費滿 $880：免費獲贈精美品牌襪子一雙（顏色隨機）

    • 淨消費滿 $1,480：免費獲贈不銹鋼保溫隨行杯一個（顏色隨機）

  • 條款與細則：贈品數量有限，先到先得，送完即止。主辦方保留活動的最終決定權。

 

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