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葵涌廣場逾20年毛冷店結業清貨 專營日本/意大利毛線 熟客不捨：葵廣最後一間冷店都消失

時尚購物
更新時間：16:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-21 HKT

隨著時代變遷，不少充滿人情味的傳統小店陸續結業。近日，有港人於社交平台發文，表示位於葵涌廣場的「織藝軒毛冷」現正進行結業清貨減價，同時透露年邁老闆娘身體狀況欠佳，意味著葵涌廣場內最後一間毛冷店即將告別大眾。消息一出，一眾手作愛好者及街坊紛紛表示惋惜，形容老闆娘為人友善，而且其出售的毛冷質素甚佳，因而引起廣泛關注。

葵涌廣場逾20年毛冷店結業清貨 熟客不捨：葵廣最後一間冷店都要消失

有熱愛鈎織的網民在社交平台發文分享，表示經常光顧位於葵涌廣場的「織藝軒毛冷店」，惟近日發現店內正進行「結業清貨大減價」，慨嘆「可能之後連葵廣最後一間冷店都要消失」。據網民描述，毛冷店老闆娘鄧婆婆近年因身體狀況不佳，不時需要前往醫院覆診，導致未能定時開店，「婆婆身體好唔穩定，已經開始成日因為複診冇開」，又透露自己過去許多作品的毛冷均是從「織藝軒毛冷店」購入，字裡行間流露出濃厚的惋惜之情。

網民嘆可惜：婆婆超好人！

帖文一出後，隨即引來大量曾光顧該店的網民共鳴。不少人對婆婆的健康表示關心，稱早前光顧時亦曾聽她提及「身體唔好成日要覆診」，紛紛留言送上祝福，「祝佢身體健康」。有熟客分享婆婆的窩心舉動，形容她「超好人」，曾因覆診趕不及開店而特意「打電話同我講佢嚟唔切」；又稱老闆娘相當專業，「我係新手，婆婆好認真講點樣用啲冷，可以點織」、「我只係靠形容就搵到我心目中想要嘅冷」。此外，有客人大讚店內供應的毛冷種類齊全，而且貨品主要來自日本及意大利，質素有保證。

結業消息同時讓網民聯想到早前位於大埔的「陳伯毛冷」，同樣因老闆因年邁而宣布退休結業，「已經失去左大埔陳伯，希望唔會無埋葵廣婆婆」；更有老街坊憶起昔日店內的風光，留言表示「依然懷念佢有雪糕買嘅時候」，慨嘆隨著時代發展，現在已經「乜都冇了」。

「織藝軒毛冷店」

  • 地址：葵涌廣場2樓156A（近工商銀行後面）
  • 電話：9350 7618（鄧婆婆）
  • 建議先致電查詢營業時間

來源及圖片授權：kanzakura.clover.crochet@Threads

文：LW

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