Dyson首款手提風扇HushJet Mini Cool抵港！65,000rpm摩打強勁送風 3種使用模式5級風力調校

繼旅行風筒後，Dyson再有便攜新作抵港，這次是可以帶出街的手提風扇HushJet Mini Cool，通過精心研發的高速摩打及氣流技術，正好在氣溫越升越高的日子，為用戶送上強風降溫。究竟這把售價接近九百元的「小涼伴」，有甚麼獨門絕技可以在高手林立的手提風扇界突圍，立即睇睇！

Dyson首款手提風扇HushJet Mini Cool抵港！65,000rpm摩打強勁送風 3種使用模式+6級風力調校

38mm直徑最佳握持感

經過長年研發及產品迭代，Dyson成功掌握機身握感的最好形態，就是纖幼水管或筆桿形，以至近年大至洗地機，小至風筒，機身直徑也用上38mm，連首次推出的手提風扇HushJet Mini Cool亦展現同一設計哲學，另一造就長時間舒適握時的關鍵，是重量只有212g，相當於拿着一部手機。配色方面，除了率先於今日發售的柔霧粉，稍後會帶來深墨藍及官方體驗店限定的紅玉髓共3色選擇。

柔霧粉

深墨藍

紅玉髓（限定款式）

高速摩打+HushJet氣流技術

Dyson工程師深耕空氣動力學多年，自家研發的數碼摩打及HushJet氣流技術，當然在HushJet Mini Cool派上用場。

高效摩打：轉速高達65,000rpm數碼摩打。

星型風嘴：獨特星型風嘴輸出集中且穩定氣流，同時大幅減少氣流紊亂。

強勁風速：噴射出的氣流速度最高達每秒25米。

5級風速：設有5級風速及Boost模式（開啟5級後再長按+掣），可根據需求從柔和送風調節至強勁降溫。

靜音優化：有效減少紊流帶來的高頻噪音及摩打尖叫聲，即使在Boost模式，聲音亦不致令人煩躁。

試用體驗

實試HushJet Mini Cool絕非大範圍送風那種風扇，送風角度集中而穩定，在近日溫度升至30℃的戶外，開到5級風力後，明顯吹送出持續涼快感。儘管坊間有風力更誇張的款式，但長時間使用下，舒適度肯定不及HushJet Mini Cool，而且風聲又嘈又吵，反而HushJet Mini Cool在最高風力下，噪音錄得81.8dB，聲音不算煩人，可見廠方在靜音方面下過工夫。

3種使用模式：手持/掛頸/坐枱

這把風扇不僅限於手提使用，隨機附送底座及掛繩，可以坐枱及掛頸使用：

掛頸模式：把風扇套入掛頸繩，方便戶外出行或購物時解放雙手。

坐枱模式：配合底座可穩固直立，當作坐枱風扇使用。

續航最長6小時

續航方面，HushJet Mini Cool 內置5,000mAh電池，官方表示1級風力可使用6小時，實試開動最大風力下亦可持續降溫接近1個半小時。

1級風速：約6小時

3級風速：約3小時

最大風速：約1.5小時

售價：$890

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文、圖：B1807