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Dyson PencilWash直桿洗地機！纖幼38mm手柄拖地靈活轉向 纖維滾筒淨水清潔快速變乾

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更新時間：12:00 2026-04-07 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-07 HKT

吸塵機吸力再強，始終做不到水洗清潔效果，以至洗地機、濕拖吸塵機相繼出現，但機身難免變得又大又重，為讓拖地變輕鬆，Dyson將去年備受好評的PencilVac 直桿吸塵機，重新研發出拖地專用的PencilWash，同樣握着38mm纖幼手柄，輕力拖拉就可以把地板用水清潔乾淨。

Dyson PencilWash直桿洗地機纖幼38mm手柄拖地靈活轉向

纖幼手柄全機僅重2.2kg

顧名思義，PencilWash一如PencilVac Fluffycones，用上筆直如桿的機身設計，手柄直徑也是非常適合手握的38mm，全機2.2kg重量對比同類洗地機亦輕巧不少，令過去遴迍又消耗體力的拖地工夫，如今可以輕鬆快捷完成。

靈活轉向深入櫃底

纖幼輕巧本已令PencilWash做到靈活操控及轉向，加上高速摩打驅動的滾輪產生向前推進牽引力，拖拉亦不費勁。此外，為讓家具底部或狹窄空間同樣清潔得到，PencilWash能大幅向後傾170°，把洗地滾筒吸頭深入家中每個角落。

64,000根刷毛同步清除污漬碎屑

說起吸頭，PencilWash所用的洗地滾筒吸頭經過精密設計，其中高密度纖維滾筒每平方公分佈滿64,000根纖維刷毛，高速旋轉時同步清除污漬及碎屑，8點釋水浸潤系統則均勻將清水灑在滾筒上，加上滾筒每次轉動會刮走污水及碎屑，並分開處理，解決傳統拖地中途換水或重複使用髒水的問題，而無濾網設計亦能避免洗地機因污垢殘留而有機會影響性能。

300ml水潔淨100平方米

PencilWash提供2種洗地模式，預設的標準模式適合日常硬地板清潔，強效模式則針對局部頑固污漬，如潑灑物或乾涸污漬，用家可根據地板類型與清潔程度調整水量，做到有效清潔之餘，同時保持地板乾爽。

PencilWash的淨水箱位於吸頭後方，容量為300ml，官方指這個水量足夠潔淨100平方米面積，對一般400呎至700呎家庭而言，一缸水足以應付全屋清潔，而且續航力達30分鐘，必要可直接更換四芯鋰離子電池，延長拖地時間。

  • 售價：$2,990
  • 查詢：按此

 

文：B1807

圖：B1807、Dyson

 

延伸閱讀：小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機實試280AW強勁吸力

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