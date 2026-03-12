Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機實試！280AW強勁吸力智能調節 寵物專用刷頭梳理毛髮一按吸走

時尚購物
更新時間：13:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：13:50 2026-03-12 HKT

對於追求性價比的香港用家而言，小米家電一向是心頭好，早前推出的無線吸塵機Xiaomi G30 Max，集同系最強280AW吸力，還能偵測灰塵量自動調節吸力，配合齊全刷頭配件甚至可以損窿損罅為全屋清潔，更重要是對毛孩家庭友好，試用發現地上毛髮吸得乾淨之餘，還可換上專用毛刷，替貓咪愛犬梳理毛髮再吸走，以不過2千多元售價，非常推薦給家有寵物的用家。

小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機實試280AW強勁吸力智能調節

280AW超強吸力快速清理

作為G系列最新旗艦，G30 Max內置新一代高速無刷摩打，吸力直接飆升至280AW（25,000Pa），規格足以挑戰市面上數千元旗艦型號。實測由於吸力夠強，微塵及碎屑固然一吸即走，遇上地面上較大又頑固的餅乾碎，又或四散狗糧貓糧，一樣做到快速清理。

自動偵測灰塵+調節吸力

配合智能灰塵感應器，G30 Max會透過機頂LED燈顏色，顯示系統偵測的灰塵量，綠色正常，黃色中等，橙色代表嚴重。在自動模式下，G30 Max能自動調節吸力，一旦橙燈出現即火力全開，省卻手動切換麻煩。此外，多得電動毛刷吸頭裝有白光LED頭燈照明，更容易看清地板上難以察覺的灰塵，進入黑暗角落或床下底，潛藏多年的塵垢亦無所遁形。

自動模式連續操作30分鐘

不少無線吸塵機在強勁吸力下，「持久力」往往難以維持。為此，G30 Max把電池容量加大至4,000mAh，若以電動刷頭開配合強力模式，實試可操作15分鐘左右，較G20 Max耐用一倍時間有多，以一般500-600呎家庭而言，有足夠時間全力打掃全屋，遇上突發事情如倒瀉貓砂，亦可快速完成清理。即使面積過千呎，切換至自動模式亦可連續工作30分鐘，若然使用2合1縫隙刷，在節能模式下，續航力最長達90分鐘。

1+7刷頭配件靈活組合

香港家居環境出名複雜，地方細雜物多，直立式無線吸塵機本身不太靈活，要做到窗台、吊櫃、組合櫃、上格床清潔，就需要出動不同刷頭及配件，Xiaomi G30 Max為做到摛高爬低，隨機附有「1+7」刷頭配件組合，除了電動毛刷，還有2合1寬刷、2合1縫隙刷、梳化刷、迷你電動毛刷及寵物毛刷，加上延長軟管及多功能彎管，通過自行組裝基本上任何角落都去到，亦可拍打床墊與梳化除蟎，甚至清潔電腦鍵盤縫隙，不過Xiaomi G30 Max機身有點份量，淨重5kg，長時間拿着舉高抬低，會幫你消耗不少卡路里。

毛孩家庭友好

若然家有毛孩，Xiaomi G30 Max電動毛刷內置防纏結梳齒設計，有效減少毛髮積聚在刷頭的機會，而5重精密過濾系統可鎖住小至0.3μm的微塵，過濾效能高達99.98%，對於有寵物異味或易敏體質的家庭來說，能有效防止二次污染，閒時還可利用新增寵物毛刷，為毛孩輕柔梳理毛髮，去除鬆散毛髮及皮屑，其2合1設計可在梳毛後直接吸走毛髮，減少過敏原。

  • 售價：$2,299
  • 查詢：按此

 

文：B1807

圖：B1807、小米

 

延伸閱讀：小米Xiaomi 17 Ultra 1吋超高動態主鏡+2億APO長焦掛帥 

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
4小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
6小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
18小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
6小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
5小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
21小時前