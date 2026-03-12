小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機實試！280AW強勁吸力智能調節 寵物專用刷頭梳理毛髮一按吸走

對於追求性價比的香港用家而言，小米家電一向是心頭好，早前推出的無線吸塵機Xiaomi G30 Max，集同系最強 280A W吸力，還能偵測灰塵量自動調節吸力，配合齊全刷頭配件甚至可以損窿損罅為全屋清潔，更重要是對毛孩家庭友好，試用發現地上毛髮吸得乾淨之餘，還可換上專用毛刷，替貓咪愛犬梳理毛髮再吸走，以不過2千多元售價，非常推薦給家有寵物的用家。

小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機實試280AW強勁吸力智能調節

280AW超強吸力快速清理

作為G系列最新旗艦，G 30 M ax內置新一代高速無刷摩打，吸力直接飆升至 280A W（25,000Pa），規格足以挑戰市面上數千元旗艦型號。實測由於吸力夠強，微塵及碎屑固然一吸即走，遇上地面上較大又頑固的餅乾碎，又或四散狗糧貓糧，一樣做到快速清理。

自動偵測灰塵+調節吸力

配合智能灰塵感應器，G 30 M ax會透過機頂LED燈顏色，顯示系統偵測的灰塵量，綠色正常，黃色中等，橙色代表嚴重。在自動模式下，G 30 M ax能自動調節吸力，一旦橙燈出現即火力全開，省卻手動切換麻煩。此外，多得電動毛刷吸頭裝有白光LED頭燈照明，更容易看清地板上難以察覺的灰塵，進入黑暗角落或床下底，潛藏多年的塵垢亦無所遁形。

自動模式連續操作30分鐘

不少無線吸塵機在強勁吸力下，「持久力」往往難以維持。為此，G 30 M ax把電池容量加大至 4,000m Ah，若以電動刷頭開配合強力模式，實試可操作15分鐘左右，較G 20 M ax耐用一倍時間有多，以一般500-600呎家庭而言，有足夠時間全力打掃全屋，遇上突發事情如倒瀉貓砂，亦可快速完成清理。即使面積過千呎，切換至自動模式亦可連續工作30分鐘，若然使用2合1縫隙刷，在節能模式下，續航力最長達90分鐘。

1+7刷頭配件靈活組合

香港家居環境出名複雜，地方細雜物多，直立式無線吸塵機本身不太靈活，要做到窗台、吊櫃、組合櫃、上格床清潔，就需要出動不同刷頭及配件，Xiaomi G 30 M ax為做到摛高爬低，隨機附有「1+7」刷頭配件組合，除了電動毛刷，還有2合1寬刷、2合1縫隙刷、梳化刷、迷你電動毛刷及寵物毛刷，加上延長軟管及多功能彎管，通過自行組裝基本上任何角落都去到，亦可拍打床墊與梳化除蟎，甚至清潔電腦鍵盤縫隙，不過Xiaomi G 30 M ax機身有點份量，淨重5kg，長時間拿着舉高抬低，會幫你消耗不少卡路里。

毛孩家庭友好

若然家有毛孩，Xiaomi G 30 M ax電動毛刷內置防纏結梳齒設計，有效減少毛髮積聚在刷頭的機會，而5重精密過濾系統可鎖住小至0.3μm的微塵，過濾效能高達99.98%，對於有寵物異味或易敏體質的家庭來說，能有效防止二次污染，閒時還可利用新增寵物毛刷，為毛孩輕柔梳理毛髮，去除鬆散毛髮及皮屑，其2合1設計可在梳毛後直接吸走毛髮，減少過敏原。

文：B1807

圖：B1807、小米