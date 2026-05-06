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惠而浦網店陳列開倉低至17折！必搶$999洗衣機/抽濕淨化機$1290 消費滿額再送廚師機

時尚購物
更新時間：18:40 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:40 2026-05-06 HKT

惠而浦網店陳列開倉優惠低至17折！惠而浦網上商店W-Mall由即日起至5月25日舉行陳列開倉清貨，逾60款陳列家電及開盒機以優惠價分三星期發售，當中必搶減至$999的上置式洗衣機，及只售$1,290的抽濕淨化機！今次惠而浦加推滿額優惠，只要折扣後買滿$4,000即送1部抬頭式廚師機，使用1方法結賬更可享額外95折，即看下文了解優惠詳情！

惠而浦網店陳列開倉低至17折！必搶$999洗衣機/抽濕淨化機$1290

惠而浦網店W-Mall由即日起至5月25日舉行陳列開倉清貨優惠，今次開倉優惠分為3階段，首階段由昨日（5月5日）中午12時開始至5月11日，逾60款陳列家電及開盒機以低至17折發售，當中必搶減至$999的上置式洗衣機（原價$5,998），及只售$1,290的抽濕淨化機（原價$3,990）。

此外，凡購物滿$1,000再用Mastercard結帳，並輸入優惠碼「MASTER26」，更可享額外95折優惠！折扣後消費滿$4,000，再送KitchenAid 3.3公升抬頭式廚師機1部（價值$4,380），切勿錯過！

此外，惠而浦會為所有陳列產品提供1年產品保養，而開盒機則可享和新機一樣的保養年期；且所有家電均提供免費送貨服務，購買前置式洗衣機、洗衣乾衣機、上置式洗衣機及開盒機的氣體煮爐更可享有免費基本安裝服務。

惠而浦網上商店W-Mall陳列開倉

  • 第一擊：2026年5月5日中午12時至5月11日
  • 第二擊：2026年5月12日中午12時至5月18日
  • 第三擊：2026年5月19日中午12時至5月25日

圖片及資料來源：惠而浦

文：Y

延伸閱讀：一田春日購物賞2026｜超市／百貨全線低至2折 設買一送一專區 1招額外減$48

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