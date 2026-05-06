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一田春日購物賞2026｜超市／百貨全線低至2折 設買一送一專區 1招額外減$48

時尚購物
更新時間：11:51 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:51 2026-05-06 HKT

一田春日購物賞2026｜迎接初夏，一田 YATA將於2026年5月8日至17日舉辨「一田春日購物賞」，為消費者帶來逾萬件消暑及家居好物。活動期間，全線分店大部分商品將以低至2折的震撼價發售，超市更全新推出「$28必選專區」，並有PayMe即減$48的折上折驚喜，是入手各式生活用品與美食的絕佳時機。

一田春日購物賞5.8開鑼！YATA超市／百貨全線低至2折

一田春日購物賞5.8開鑼！YATA超市／百貨全線低至2折
一田春日購物賞5.8開鑼！YATA超市／百貨全線低至2折

超市買一送一及$28專區

一田超市向來是家庭主婦和上班族的掃貨天堂，本次購物賞更帶來雙重驚喜。除了廣受歡迎的「$20／買一送一」專區，還全新推出「$28必選專區」，雲集近200款精選商品。必搶推薦包括泰國急凍去腸白蝦肉買一送一，平均$49.5/盒；珠江橋牌豆豉鯪魚（120 克輕便裝）買一送一，平均$10/包；ARIEL 超抗菌洗衣液（室內除臭/高效去污）（700 克）特價$28。

指定廚具家品滿額再減$50

想升級家中廚具或電器，絕對不能錯過本次優惠。活動期間，多個星級品牌如Bruno、ZWILLING、Staub等專櫃，凡於同一專櫃消費滿$1,200，即可享額外$50折扣。重點推薦包括外型與實用性兼備的Bruno Disney限定雙片三文治機特價$698，以及能煮出美味米飯的PEANUTS 1.5L智能電飯煲特價$598。

PayMe滿額即減$48

為讓顧客享受折上折的極致優惠，一田與PayMe合作推出快閃優惠券。推廣期內，用戶只需在PayMe App上領取「PayMe x 一田快閃優惠券」，並於門市單一消費滿$688，結賬時便會自動扣減$48。優惠券數量有限，先到先得，記得在購物前先領券，盡享購物樂趣。

「一田春日購物賞2026」優惠

  • 推廣日期： 2026年5月8日至5月17日
  • 適用分店： 全線一田分店（西沙GO PARK分店除外）
  • 優惠重點：
    • 全線商品低至2折
    • 超市設有「$20／買一送一」及「HK$28必選專區」
    • 小熊維尼100週年及星之卡比等獨家IP精品
    • 廚具專櫃購物滿$1,200再減$50
    • 使用PayMe於門市消費滿$688即減$48
  • 條款及細則：
    • PayMe優惠券每人限領一張，並須於領取當日使用。
    • 部分優惠及商品數量有限，售完即止。
    • 所有優惠詳情以店內宣傳品為準。

 

資料來源：一田 YATA

 

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